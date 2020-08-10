Китай посягнул на автономность глобального финансового центра Гонконга. Из-за этого богачи вывозят золото. Куда, читайте на Финансы 24.

Состоятельные люди Гонконга выводят все больше своего золота с финансового центра после того, как Пекин в прошлом месяце наложил на город новый закон о национальной безопасности, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

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Как инвесторы вывозят золото

За последние 12 месяцев инвесторы частного сектора перенесли около 10 процентов своего физического золота на территорию таких стран, как Сингапур и Швейцария, по словам Джошуа Ротбарт, руководителя J Rotbart & Co.

Тенденция началась в прошлом году во время антиправительственных протестов в городе и усилилась с принятием закона о безопасности, поскольку инвесторы волнуются по поводу политической неопределенности и верховенства права.

Сейчас многие клиенты воспринимают Гонконг как более рискованный, чем другие юрисдикции,

– сказал Ротбарт.

Почему закон о нацбезопасности пугает инвесторов

Провластные политики утверждают, что закон о безопасности, направленный на терроризм и иностранное влияние, был необходим для ликвидации протестов и восстановления стабильности.

Но критики обеспокоены тем, что меры подрывают юридическую и политическую автономию, обещанную Гонконге в течение 50 лет после его передачи от Великобритании к суверенитету Китая в 1997 году. Законодательство позволяет Пекину судить подозреваемых в континентальном Китае в особых случаях, которые, как утверждают адвокаты, подрывают юридический брандмауэр между двумя юрисдикциями.

Инвесторы перемещают золото из Гонконга в Сингапур, потому что они не любят риск и неопределенность. Закон, по мнению владельцев золота, может угрожать их собственности на слитки,

– сказал аналитик Ронан Мэнли.

Золото в Китае

Цена золота впервые достигла 2000 долларов и выше за унцию из-за страха COVID-19 и инфляцию.

Китай является крупнейшим мировым потребителем золота, однако металл не может экспортироваться, что делает Гонконг более удобным местом для хранения золота для международных инвесторов и богачей с материка. Город также выступает каналом поступления золота в материковый Китай.