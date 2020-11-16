Золото может рекордно подорожать: в Goldman Sachs спрогнозировали когда и насколько
Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных банков США, прогнозирует стремительный рост цены золота. Как подорожает металл – читайте на Финансы24.
В Goldman Sachs предсказывают, что в 2021 году реальные ставки снизятся еще больше, что усилит "рефляционную историю" и поддержит спрос на золото, пишет Минфин.
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Изменения на рынке золота: к чему следует готовиться
Как правило, инвесторы вкладывают деньги в золото для хеджирования рисков снижения курса доллара. Поэтому цена драгоценного металла будет демонстрировать высокую чувствительность к динамике реальных краткосрочных ставок, утверждают аналитики Goldman Sachs. По их словам, аналогичная тенденция присуща валютном рынку в целом.
Эксперты инвестиционного банка наблюдают признаки увеличения спроса на золото в развивающихся странах. По их мнению, этот тренд будет сохраняться в 2021 году.
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Как меняются цены на золото: последние данные
- 31 июля стоимость одной унции золота составляла 1955 долларов. Тогда цена металла достигла своего исторического максимума, увеличившись до 2005 долларов за унцию.
- На прошлой неделе, закончившейся 13 ноября, курс золота колебался на уровне 1875 долларов за тройскую унцию. Аналитики прогнозируют, что цена драгоценного металла попала под восходящий тренд.
- По состоянию на 12:20 по киевскому времени понедельника, 16 ноября 2020, цена золота составляет 1892 доллара за унцию. В то же время курс доллара США продемонстрировал падение.
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