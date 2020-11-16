Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных банков США, прогнозирует стремительный рост цены золота. Как подорожает металл – читайте на Финансы24.

В Goldman Sachs предсказывают, что в 2021 году реальные ставки снизятся еще больше, что усилит "рефляционную историю" и поддержит спрос на золото, пишет Минфин.

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Изменения на рынке золота: к чему следует готовиться

Как правило, инвесторы вкладывают деньги в золото для хеджирования рисков снижения курса доллара. Поэтому цена драгоценного металла будет демонстрировать высокую чувствительность к динамике реальных краткосрочных ставок, утверждают аналитики Goldman Sachs. По их словам, аналогичная тенденция присуща валютном рынку в целом.

Эксперты инвестиционного банка наблюдают признаки увеличения спроса на золото в развивающихся странах. По их мнению, этот тренд будет сохраняться в 2021 году.

Так, в Goldman Sachs сделали прогноз по цене золота на 3, 6 и 12 месяцев. Аналитики финучреждения ожидают, что стоимость металла будет находиться на уровне 2300 долларов за унцию.

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