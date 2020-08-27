Золото начало дешеветь на фоне последних данных касательно мировой экономики: что известно
В четверг, 27 августа 2020 года, цена золота упала. Внимание инвесторов к драгоценному металлу как к "защитному" активу ослабло.
По данным Investing.com, фьючерсы на золото подешевели до 1947,8 доллара за унцию по состоянию на 14:55 по киевскому времени.
Инвесторы снизили объемы своих вложений в золото на фоне новостей, что некоторые страны мира демонстрируют положительную динамику восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
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О чем свидетельствуют последние данные
Данные, опубликованные в четверг, 27 августа, показали рост в июле этого года заказов на товары длительного пользования на 11,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это число превзошло предварительные прогнозы аналитиков, которые предсказывали увеличение этого показателя лишь на 4,3%. В июне в этом году объем заказов такого вида товаров вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Если говорить об Азии, то Национальное бюро статистики Китая сообщило, что в июле доходы китайских промышленных компаний выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Заработок этих предприятий растет уже третий месяц подряд, что стало длительным рекордным ростом с июня 2018 года.
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Отношения между США и Китаем могут ухудшиться
Между тем, в отношениях США и Китая вновь усилилось напряжение. Это произошло после того, как Китай выпустил четыре ракеты в спорный Южно-Китайское море накануне, 26 августа. Тогда же Соединенные Штаты ввели санкции еще против 24 китайских компаний.