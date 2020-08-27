В четверг, 27 августа 2020 года, цена золота упала. Внимание инвесторов к драгоценному металлу как к "защитному" активу ослабло.

По данным Investing.com, фьючерсы на золото подешевели до 1947,8 доллара за унцию по состоянию на 14:55 по киевскому времени.

Инвесторы снизили объемы своих вложений в золото на фоне новостей, что некоторые страны мира демонстрируют положительную динамику восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

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О чем свидетельствуют последние данные

Данные, опубликованные в четверг, 27 августа, показали рост в июле этого года заказов на товары длительного пользования на 11,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это число превзошло предварительные прогнозы аналитиков, которые предсказывали увеличение этого показателя лишь на 4,3%. В июне в этом году объем заказов такого вида товаров вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Если говорить об Азии, то Национальное бюро статистики Китая сообщило, что в июле доходы китайских промышленных компаний выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Заработок этих предприятий растет уже третий месяц подряд, что стало длительным рекордным ростом с июня 2018 года.

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Отношения между США и Китаем могут ухудшиться

Между тем, в отношениях США и Китая вновь усилилось напряжение. Это произошло после того, как Китай выпустил четыре ракеты в спорный Южно-Китайское море накануне, 26 августа. Тогда же Соединенные Штаты ввели санкции еще против 24 китайских компаний.

Заместитель председателя Комиссии по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай потребовал телефонную или онлайн встречу с официальными лицами США. Однако Соединенные Штаты пока не отреагировали на его запрос.