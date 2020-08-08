Украинцы могут торговать золотом, серебром, платиной и палладием. Стоит ли инвестировать в них в период кризиса и как это сделать, читайте на Финансы 24.

Стоимость золота обновила исторический рекорд. Сегодня одна тройская унция стоит почти две тысячи долларов. Серебро, платина и палладий также пользуются спросом среди инвесторов.

Увеличение интереса к металлам специалисты связывают с ослаблением доллара, а также общей нестабильной экономической ситуацией в мире. Галина Танащук, трейдер-аналитик Международной Академии биржевой торговли и эксперт компании Forex Club, рассказала 24 каналу как украинцы могут заработать на металлах.

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Стоит ли сейчас вкладывать деньги в золото

Несмотря на то, что золото с начала года выросло на 30% специалисты Forex Club считают, что нужно и дальше инвестировать в этот актив. Галина Танащук объясняет по каким факторам золото и в дальнейшем привлекательный актив:

низкая стоимость гособлигаций на американском рынке;

низкая стоимость доллара;

нестабильная ситуация на фондовых рынках.

Прогнозы по цене золота и серебра

Аналитики дают положительный прогноз для золота, который побьет очередной исторический рекорд осенью этого года.

Вполне очевидно, что до отметки 2 100 за унцию мы имеем возможность дойти. Это будет вызвано также высоким спросом, напряженной ситуацией с коронавирусом, а также кризисом, который поведет за собой ряд факторов,

– считает эксперт Танащук.

Эксперт добавляет, что золото, серебро, платина и палладий всегда пользуются значительным спросом среди инвесторов, поскольку составляют значительную часть пакета большинства инвестиционных компаний.

Специалисты Forex Club считают, что серебро будет еще доходнее, чем золото. Все потому, что золото побило исторические рекорды, а серебро лишь приближается к ним. Все же эксперт предостерегает, что это более рисковый актив и перед тем как инвестировать, следует проконсультироваться со специалистами.

Как купить драгоценные металлы

Можно воспользоваться физическими активами, то есть это слитки по 1 грамму – золото, серебро. Как альтернатива, Галина Танащук советует использовать ликвидный финансовый инструмент, который не нужно где-то хранить, который можно получить просто загрузив терминал Libertex до своего мобильного. Как именно это сделать, можно обратиться за консультацией к специалистам Forest Club.