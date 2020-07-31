Фьючерсы на золото с поставкой в 2021 году установили исторический рекорд. Стоимость контракта в пятницу, 31 июля, пробила отметку в 2000 долларов за унцию.

Отметку в 2000 долларов также преодолели декабрьские фьючерсы. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже Comex.

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Как дорожало золото За 2020 год золото подорожало на 30 процентов и еще не исчерпало свои возможности для роста, отмечают аналитики. А июль стал лучшим месяцем для драгоценного металла за последние четыре года. В течение месяца спотовые цены взлетели на 10 процентов. Собственный рекорд установили и цены на серебро, которые в июле прибавили 30 процентов, что стало самым высоким показателем с 1979 года.

Золото традиционно считается "тихой гаванью" для инвесторов. Цены на драгоценный металл подстегиваются в 2020 году пандемией коронавируса, отмечает Bloomberg.

Другим фактором, способствующим его удорожанию, стала финансовая политика властей США, считают в одном из главных инвестиционных банков мира Goldman Sachs. Она вызывает у инвесторов опасения и заставляет их активно скупать золото.

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