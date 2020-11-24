Рубль став однією із найслабших валют, втративши близько 19% по відношенню до долара з початку 2020 року. Експерти швейцарського банку Credit Suisse розповіли, чому російська нацвалюта так сильно впала й спрогнозували її перспективи.

Динаміка курсу рубля стала головним розчаруванням року для економіки Росії, пише РБК із покликанням на слова аналітиків банку Credit Suisse. Експерти зазначили, що російська національна валюта виявилася найслабшою з-поміж валют-аналогів. Не врятували її ні стабільний профіцит по рахунках поточних операцій, ні валютні інтервенції центробанку Росії.

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Чому рубль ослаб: головні причини

Відтік капіталу

У РФ посилилося виведення коштів через повторний перегляд угоди про уникнення подвійного оподаткування з популярними офшорними країнами, з-поміж яких є і Кіпр. У результаті збільшиться ефективна ставка податку на операції з дивідендами й кредитами в нацвалюті, які проходять через офшорні структури.

Зміна структури заощаджень у домогосподарствах

Банк Росії відмінив відтік коштів із банківських депозитів на брокерські рахунки. Згідно з даними Національної асоціації учасників фондового ринку, усе більше людей готові вкладати гроші саме в акції іноземних компаній та єврооблігації, ніж зберігати їх у рублях. Окрім того, у першому півріччі 2020 року зріс попит на іноземні валюти з боку російських домогосподарств – показник піднявся на 1,5-2 мільярда доларів.

Геополітичний фактор

Із середини серпня рубль торгується у несприятливих геополітичних умовах через низку подій:

вибори президента у Білорусі;

отруєння політика-опозиціонера Олексія Навального;

невизначеність результатів президентських виборів у США;

війна в Карабаху.

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Що буде з курсом рубля: прогнози

Аналітики банку, усе ж, вважають, що рубль недооцінений за фундаментальними показниками (економічне зростання, реальні відсоткові ставки тощо). Вони вважають, що у російської нацвалюти є потенціал для посилення власних позиції відносно іноземних валют до кінця 2020 року.

Як стверджують експерти, більшість факторів, через які курс рубля просів у цьому році, є тимчасовими. Тому, якщо у геополітичному напрямку не виникатимуть які-небудь "сюрпризи", варто чекати зростання ціни нацвалюти РФ в діапазоні 70-72 рублів за долар, прогнозують у Credit Suisse.

Результати опитування аналітиків валютного ринку сервісом Refinitiv свідчать, що курс долара до кінця 2020 року становитиме близько 76 рублів. Однак через три місяці американську валюту чекає падіння до 73,5 рублі, а ще через пів року – до 71,6 рублі.