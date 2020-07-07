Саудівська Аравія погрожує новою ціновою війною на ринку нафти: що не влаштовує королівство
Саудівська Аравія може розпочати ще одну цінову війну на ринку нафти. Це станеться у випадку, якщо учасники групи ОПЕК+ не компенсують ті обсяги видобутку, які вони не виконали в межах угоди країн-експортерів нафти та їхніх союзників, з-поміж яких Росія.
Про це повідомляє Finance.ua із покликанням на Агентство нафтогазової інформації та джерела організації.
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Що відомо про наміри Ер-Ріяду
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман висунув ультиматум, звернувшись до Анголи та Нігерії представити їхні детальні плани щодо додаткових обсягів зниження видобутку нафти. Це зможе компенсувати не виконані ними зобов’язання в перші місяці дії угоди ОПЕК+.
Цінова війна між Росією і Саудівською Аравією
Нагадаємо, у цьому році Саудівська Аравія вже вела цінову війну з Росією. Це відбулося після того, як під час засідання ОПЕК+ РФ не підтримала пропозицію королівства скоротити обсяги видобутку нафти, щоб відновити попит на сировину, який рекордно впав через пандемію коронавірусу.
У результаті Саудівська Аравія знизила ціни на нафту і ще надавала знижку країнам на купівлю сировини. У США вартість нафти знизилася на 25%, досягнувши найнижчого рівня з 2016 року. Це, своєю чергою, змусило Саудівську Аравію, Ірак, Нігерію та інші нафтовидобувні країни задуматися про скорочення бюджету, а виробники нафти у США почали скорочувати витрати.
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Що потрібно знати про домовленість ОПЕК+
- На початку березня, ціни на нафту впали відразу на 30% після того, як країни ОПЕК+ не змогли домовитися про зниження обсягів видобутку для відновлення росту попиту на сировину.
- Однак 12 квітня група ОПЕК+ все ж домовилася з 1 травня скоротити видобуток. Так, згідно з угодою, передбачалося знизити видобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня; із липня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу; з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.
- 6 червня країни ОПЕК+ знову зібралися для обговорення продовження дії угоди про зниження нафтовидобутку на 9,7 млн барелів на добу ще на один місяць – липень. Їм вдалося досягти домовленості, у результаті чого Саудівська Аравія і Об’єднані Арабські Емірати різко збільшили ціни на експортне постачання нафти в липні.