Популярний у Європі сервіс доставки їжі почав приймати оплату в біткойнах: як це працює
Французький підрозділ сервісу доставки їжі Just Eat почав приймати біткойн-платежі. Платформа налагодила співпрацю з 15 тисячами ресторанів в усій країні, тому замовлення їжі з таких закладів можна оплачувати криптовалютою.
Можливість розрахунку за доставку їжі біткойнами Just Eat реалізував за підтримки постачальника криптовалютних платежів Bitpay, пише Decrypt.
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Як оплатити замовлення біткойнами
За інформацією на сайті Just Eat, під час оплати доставки їжі криптовалютою комісія не нараховується. А щоб здійснити транзакцію, спочатку користувачеві потрібно створити цифровий гаманець, завантаживши спеціальне програмне забезпечення чи додаток.
Біткойн-платежі розраховуватимуться з урахуванням поточного курсу криптовалюти, яку приймає Bitpay.
Під час здійснення початкового платежу, біткойн уже конвертується в євро. Таким чином, курс, встановлений на момент оплати, застосовуватиметься і для повернення грошей,
– зазначають у Just Eat France.
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Які компанії теж приймають біткойн-платежі
Біткойн усе частіше приймають для оплати різних товарів і послуг. Наприклад, у травні канадський маркетплейс Shopify почав співпрацювати з криптосервісом CoinPayments. Тому компанії, які заробляють на платформі електронної комерції, можуть приймати криптовалютні платежі.