Французький підрозділ сервісу доставки їжі Just Eat почав приймати біткойн-платежі. Платформа налагодила співпрацю з 15 тисячами ресторанів в усій країні, тому замовлення їжі з таких закладів можна оплачувати криптовалютою.

Можливість розрахунку за доставку їжі біткойнами Just Eat реалізував за підтримки постачальника криптовалютних платежів Bitpay, пише Decrypt.

Також цікаво: У Данії знайшли спосіб, як більш ефективно боротися з корупцією

Як оплатити замовлення біткойнами

За інформацією на сайті Just Eat, під час оплати доставки їжі криптовалютою комісія не нараховується. А щоб здійснити транзакцію, спочатку користувачеві потрібно створити цифровий гаманець, завантаживши спеціальне програмне забезпечення чи додаток.

Біткойн-платежі розраховуватимуться з урахуванням поточного курсу криптовалюти, яку приймає Bitpay.

Однак, якщо з певної причини платіж буде відмінено, клієнт отримає гроші за замовлення вже в євро, а повернуться вони на його банківський рахунок, а не на криптогаманець.

Під час здійснення початкового платежу, біткойн уже конвертується в євро. Таким чином, курс, встановлений на момент оплати, застосовуватиметься і для повернення грошей,

– зазначають у Just Eat France.

Дізнайтеся більше про криптосферу: Криптовалюта без вкладень: що таке біткойн крани та як на них заробляти

Які компанії теж приймають біткойн-платежі

Біткойн усе частіше приймають для оплати різних товарів і послуг. Наприклад, у травні канадський маркетплейс Shopify почав співпрацювати з криптосервісом CoinPayments. Тому компанії, які заробляють на платформі електронної комерції, можуть приймати криптовалютні платежі.

За даними опитування Hartford Steam Boiler, результати якого були опубліковані на початку 2020 року, третина представників малого і середнього бізнесу в США приймають криптовалюту за свої товари чи послуги.