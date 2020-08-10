Останній квартал 2020 року буде не надто успішний для американського долара. Так вважає один із валютних стратегів, зазначивши, що в цьому періоді "зірки не зійдуться" на користь світової резервної валюти.

Намагання влади США боротися з пандемією коронавірусу так само успішно, як у європейських країнах, стримує довіру інвесторів до долара. Про це заявив Він Сін, головний стратег з глобальних ринків Brown Brothers Harriman, пише Markets Insider.

Це один із рідкісних випадків, коли Європа справді перевершує США. Зірки не зійшлися, якщо говорити про американський долар,

– стверджує експерт в інтерв’ю CNBC.

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Індекс долара знижується

Індекс долара, за яким вимірюється динаміка долара щодо інших шести основних валют, втратив 7% упродовж останніх трьох місяців, опустившись до найнижчого рівня за останні два роки. У цей час золото, яка дорожчає, коли долар США слабшає, збільшилося в ціні на понад 30%, перевершивши показник у 2000 доларів за унцію.

У п’ятницю, 7 серпня, індекс долара становив близько 93,15 пункту. Згідно з прогнозом Віна Сіна, до кінця 2020 року цей показник досягне мінімуму 2018 року – 89,24 пункту. Водночас, євро сьогодні вважається більш ефективною валютою, ніж долар США, – приріст європейської валюти становить 5% щодо американського долара.



Динаміка індексу долара США / Графік Markets Insider

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Наскільки довгим буде падіння долара: прогнози

У квітні цього року, коли Федеральна резервна система США почала завантажувати в економіку трильйони доларів, щоб зменшити збитки від пандемії, Він Сін прогнозував послаблення американської валюти і її перехід на територію "ведмедів".

Попри свій попередній прогноз експерт не вважає, що послаблення долара буде тривалим. Адже сьогодні продовжуються дискусії щодо того, чи падіння валюти є "структурним або все ж циклічним".

Федрезерв діє набагато агресивно, ніж центральні банки інших країн. Тому економіка США, ймовірно, працюватиме гірше в найближчі місяці через пандемію. Тому для мене, падіння долара - це циклічна тенденція,

– говорить стратег.

Не всі погоджуються з думкою Сіна, що падіння долара буде недовгим. Зокрема, стратег Citigroup заявив минулого місяця, що валюта США "може увійти на ринок "ведмедів" і перебуватиме там від п’яти до 10 років".

У Goldman Sachs вважають, що сильні фіскальні позиції деяких країн і плавне відновлення їхньої економіки створили привабливі можливості для короткого продажу долара.