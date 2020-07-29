Крихке майбутнє долара США: у Goldman Sachs спрогнозували, що чекає світову валюту
У майбутньому є ризик того, що долар США може втратити статус світової резервної валюти. Адже сьогодні вона зіштовхнулася з низкою проблем.
Про нові виклики для провідної світової валюти повідомляє Bloomberg із покликанням на Goldman Sachs Group, один із найбільших інвестиційних банків світу.
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Що відомо про основні ризики для долара США
Стратеги Goldman Sachs вважають, що сьогодні американський долар зіштовхнувся з низкою проблем, головними з-поміж яких є:
- Рішення Федеральної резервної системи. Зокрема, політика американського фінансового регулятора все більше тяжіє в напрямі до інфляції.
- Політична невизначеність. Побоювання на ринках щодо нового спалаху коронавірусу не вщухають. Відповідно влада США не має чіткого плану розвитку на майбутнє.
- Нарощування заборгованості внаслідок пандемії може викликати ще більше страхів на ринку.
Золото дорожчає
За інформацією Bloomberg, зростання вартості золота є причиною для занепокоєння спільноти щодо стану світової економіки. У Goldman Sachs підвищили їхній річний прогноз ціни на золото з 2 тисяч доларів до 2,3 тисяч доларів за унцію.
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Рівень інфляції зростає: що буде далі
Падіння курсу долара відбувається на тлі нових прогнозів щодо знецінення американської валюти після ухвалення угоди країн Європейського Союзу. Так, члени організації погодили пакет антикризових заходів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу для економіки. Після цієї новини курс євро різко зріс.
Аналітики Goldman Sachs стверджують, що в центральних банків та урядів держав загалом у майбутньому може з'явитися спокуса підвищити рівень інфляції після стабілізації економічної активності. Це може статися через роздуті баланси центральних фінансових регуляторів і занадто високу пропозицію грошей. Через підвищення інфляції центробанки зможуть полегшити накопичений борговий тягар.