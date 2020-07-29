У майбутньому є ризик того, що долар США може втратити статус світової резервної валюти. Адже сьогодні вона зіштовхнулася з низкою проблем.

Про нові виклики для провідної світової валюти повідомляє Bloomberg із покликанням на Goldman Sachs Group, один із найбільших інвестиційних банків світу.

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Що відомо про основні ризики для долара США

Стратеги Goldman Sachs вважають, що сьогодні американський долар зіштовхнувся з низкою проблем, головними з-поміж яких є:

Рішення Федеральної резервної системи. Зокрема, політика американського фінансового регулятора все більше тяжіє в напрямі до інфляції.

Зокрема, політика американського фінансового регулятора все більше тяжіє в напрямі до інфляції. Політична невизначеність. Побоювання на ринках щодо нового спалаху коронавірусу не вщухають. Відповідно влада США не має чіткого плану розвитку на майбутнє.

Побоювання на ринках щодо нового спалаху коронавірусу не вщухають. Відповідно влада США не має чіткого плану розвитку на майбутнє. Нарощування заборгованості внаслідок пандемії може викликати ще більше страхів на ринку.

Золото дорожчає

За інформацією Bloomberg, зростання вартості золота є причиною для занепокоєння спільноти щодо стану світової економіки. У Goldman Sachs підвищили їхній річний прогноз ціни на золото з 2 тисяч доларів до 2,3 тисяч доларів за унцію.

Ціна золота збільшилася на 1,9% і досягла 1935 доларів за тройську унцію, що стало найвищою вартістю металу за всю історію торгів.

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Рівень інфляції зростає: що буде далі

Падіння курсу долара відбувається на тлі нових прогнозів щодо знецінення американської валюти після ухвалення угоди країн Європейського Союзу. Так, члени організації погодили пакет антикризових заходів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу для економіки. Після цієї новини курс євро різко зріс.

За словами спеціалістів Goldman Sachs, рівень боргу сьогодні перевищує 80% ВВП США, а в інших країнах збільшує ризик того, що центральні банки та уряди держав можуть допустити прискорення інфляції.

Аналітики Goldman Sachs стверджують, що в центральних банків та урядів держав загалом у майбутньому може з'явитися спокуса підвищити рівень інфляції після стабілізації економічної активності. Це може статися через роздуті баланси центральних фінансових регуляторів і занадто високу пропозицію грошей. Через підвищення інфляції центробанки зможуть полегшити накопичений борговий тягар.