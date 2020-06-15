Цього тижня українська гривня залишатиметься нижче 27 щодо долара. На курс традиційно впливатимуть аукціони ОВДП, інтервенції Нацбанку, купівля долара населенням, а також сплата бізнесом податків.

Два тижні поспіль гривня повільно, але впевнено зростає, хоча сьогодні українська валюта впала на 14 копійок щодо долара. 24 канал зібрав прогнози щодо курсу долара на цей тиждень, 15-19 червня.

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Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 19 червня у банках за курсом 26,40-27,00 щодо гривні. В обмінниках фінкомпаній за курсом 26,40-27,05. Натомість Ліга.Фінанси дає дещо вужчий коридор у своєму прогнозі – 26,60-26,90.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла, але тепер знову зміцнюється. Минулого тижня Україна отримала транш від МВФ і це також зміцнило гривню, але сьогоднішнє падіння нівелювало цей ріст. Станом на 15 червня курс гривні щодо долара НБУ – 26,73.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

Як зміна облікової ставки вплинула на гривню

Нацбанк знизив облікову ставку до 6%. Пониження зазвичай негативно впливає на курс гривні, проте наразі криза тримає українську валюту нижче 27 щодо долара. Все тому, що ні населення, ні бізнес масово не скуповують долар. Серед причин: знижена активність бізнесу та закриті кордони, через які не їздять туристи та у значно меншій кількості їздять заробітчани.

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Що впливатиме на курс цього тижня