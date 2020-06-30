Гривня щодо долара тримається кілька тижнів поспіль. Яким буде курс валют 30 червня - 3 липня та що на це впливатиме, читайте на Фінанси 24.

Вже два місяці гривня стабільно тримається у діапазоні 26-27 за долар. Після тривалих вихідних, гривня втратила лише 1 копійку щодо долара. 24 канал зібрав прогнози на 30 червня – 3 липня та розібрався що впливатиме на долар цього тижня.

Зверніть увагу Як карантин вплинув на доходи українців: НБУ представив фінансовий звіт

Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 3 липня у банках за курсом 26,45-26,87 щодо гривні. В обмінниках фінкомпаній за курсом 26,50-26,85. Ліга.Фінанси дають вужчий прогноз – 26,60-26,90.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася. Цьому також сприяв транш від МВФ. Станом на 30 червня курс гривні щодо долара НБУ – 26,70.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

Важливо МВФ в умовах кризи: економічний спад перевірить на міцність ресурси світового кредитора

Що впливатиме на курс цього тижня