Українська валюта за липень обвалилася майже на 1 гривню відносно американської. Що буде з курсом гривні щодо долара до кінця 2020, читайте на Фінанси 24.

Прогноз від інвесткомпаній

Представники інвестиційних компаній допускають девальвацію гривні до 29 за долар, пише Економічна правда.

Прогноз на тиждень Чи повернеться гривня до позначки 27 за долар

У своєму червневому прогнозі ми закладали плавне ослаблення курсу з осені до 28-29 гривень за долар. Як видно з останніх днів, гривня рухається до цього діапазону швидше,

– каже голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

В ICU додають: зупиниться гривня на цих позиціях чи девальвація буде глибшою – залежить від дій нового керівництва НБУ.

Аналітики Concorde Capital більш позитивні у свої прогнозах. Вони зазначають, що девальваційний тиск традиційно посилюється восени. Тож українцям варто очікувати ослаблення гривні, але до кінця року гривня відійде від 29 і буде на рівні 28,5 за долар. Свій прогноз експерти аргументують тим, що потік негативних новин, які впливають на ситуацію на валютному ринку, посилюватися не буде.

Раніше аналітики найбільшої інвестиційної компанії України Dragon Capital прогнозували, що гривня до кінця року ослабне до позначки 28 за долар. Проте тепер вони переглянуть свій прогноз у бік глибшої девальвації як тільки буде ясність із новою політикою Нацбанку.

Нагадаємо, що НБУ змінив голову. Яків Смолій, який мав бути головою ще 5 років, пішов у відставку через політичний тиск, як він сам заявив. На його місце призначили очільника Укргазбанку Кирила Шевченка.

Що каже влада про курс гривні

Курс гривні до кінця 2020 буде стабільним. Загрози падіння гривні немає. Не існує жодних причин, щоб ситуація змінилася, сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Є всі підстави вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається. Я не бачу жодних причин, які б вплинули на стабільність національної валюти,

– сказав він.

Міністр Марченко зазначив, що наразі курс стабільний, а незначні коливання пов'язані із сезонністю.

Марченко також розповів, що через карантин в Україні знизилося споживання імпортних товарів, а баланс навіть тимчасово вирівнявся. Це означає відсутність тиску з боку імпорту.

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Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала. Станом на 5 серпня курс гривні щодо долара НБУ – 27,82.