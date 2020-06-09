Цього тижня українська гривня не перетне позначки 27. На курс впливатиме угода з МВФ, аукціони ОВДП, інтервенції Нацбанку та світові ціни на нафту.

Другий тиждень літа продовжується зміцненням гривні щодо долара. Наразі це 26,60. 24 канал зібрав прогнози щодо курсу долара на цей тиждень, 9-12 червня

Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 12 червня у банках за курсом 26,40-27,00 щодо гривні. В обмінниках фінкомпаній за курсом 26,40-26,90. Натомість Ліга.Фінанси дає дещо вужчий коридор у своєму прогнозі – 26,50-26,70.

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Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла, але тепер знову зміцнюється. Станом на 9 червня курс гривні щодо долара НБУ – 26,60.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

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Що впливатиме на курс цього тижня

На курс гривні щодо долара впливатимуть: