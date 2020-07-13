Гривня дещо "відійшла" від новини про відставку Смолія і знову повертається нижче позначки 27. Що впливало на гривню та яким буде курс цього тижня, читайте на Фінанси 24.

Вже два місяці гривня стабільно трималася у діапазоні 26-27 за долар. І вперше за довгий час пересікла позначку 27 на фоні відставки очільника НБУ Якова Смолія. 24 канал зібрав прогнози на 13-17 липня та розібрався що впливатиме на долар цього тижня.

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Яким буде курс гривні цього тижня

За прогнозами "Мінфін" українці зможуть обміняти долар до 17 липня у банках за курсом 26,70-27,35 щодо долара. В обмінниках фінкомпаній за курсом 26,75-27,30. Ліга.Фінанси дають вужчий прогноз – 26,90-27,20.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. Станом на 13 липня курс гривні щодо долара НБУ – 29,95.

Яким буде курс долара у 2020

В умовах кризи, яка лише наростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30. Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і вернеться до позначки 29,50.

Як гривня "відійшла" від відставки Смолія

Відставка Смолія

Очільник Нацбанку подав у відставку через політичний тиск. Цю заяву з тривогою сприйняли на Заході українські партнери та інвестори, адже бояться, що це початок кінця незалежності Нацбанку. Такі тривоги висловили в МВФ, ЄС та G7. Найбільша інвестиційна компанія Dragon Capital заявила про припинення інвестицій в Україну. На фоні всіх цих заяв гривня почала опускатися щодо долара доволі відчутно.

Проте це падіння було короткочасним і гривня знову повернулася до позначки нижче 27 за долар.

Зеленський про долар по 30

Минулого тижня на зустрічі з підприємцями Володимир Зеленський заявив, що в Україні занадто міцна гривня, яка шкодить підприємцям та бюджету. Банкіри зауважують, що це саме той тиск, про який говорив Яків Смолій. Якщо голово Нацбанку стане підконтрольній чинній владі кандидат, то можна очікувати гривню під 30 як в бюджеті.

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Інтервенції Нацбанку

Тривалий час Нацбанк викуповував долар та продавав, чим збільшував свої золотовалютні резерви та опускав гривню. Через відставку Смолія довелося навпаки продати валюти, щоб стабілізувати ринок. За минулий тиждень Нацбанк знову викупив 92 мільйона (відносно мала сума). Це тримає гривню.