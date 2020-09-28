Заведено вважати, що інвестиції роблять лише багатії та без великої суми грошей на руках цього не зробити. Але насправді це зовсім не так – дуже багато залежить від того активу, в який ви збираєтеся вкластися.

У матеріалі 24 каналу ми з’ясували скільки грошей потрібно насправді, щоб почати інвестувати. У що можна вкласти гроші та які можливості доступні українцям.

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З якою сумою можна починати інвестувати

Насправді зробити інвестицію можна, маючи будь-яку суму. Головне визначитися з тим інструментом інвестування, купивши який, ви збираєтеся зберегти й примножити ваші заощадження.

Крім того, слід зважати на очікувану прибутковість та рівень прийнятного ризику, який готові на себе взяти – це визначальні фактори для інвестора.

Ну і, звичайно, одним з основних залишається фактор часу, який інвестор готовий приділяти процесу інвестицій – годину в день, пів дня або повний робочий день. Залежно від поєднання цих факторів можна виділити кілька видів інвестування, один з яких напевно підійде вам.

Якими бувають інвестиції

Що ж таке інвестиції? Якщо схарактеризувати це поняття буквально у двох словах, то це розміщення свого капіталу з метою отримання прибутку. Зазвичай прибуток інвестора розраховується у відсотках річних від вкладеної суми грошей. Так, наприклад, якщо ви вкладаєте 1 000 доларів, то при прибутковості інструменту в 10% річних, ваш прибуток складе 100 доларів.



Як обрати відповідний вид інвестиції / Pixabay

У загальних рисах можна відзначити, що інвестиції діляться на три великі групи. Один з найбільш доступних видів – спекулятивні. Під цим розуміється вкладення коштів на короткий термін в різні фінансові інструменти. Спекулятивні інвестиції дозволяють отримати високий дохід при розумних ризиках. Цей вид вкладення коштів цікавий також тим, що ви можете отримати більший прибуток при мінімальних витратах часу і мінімальному початковому капіталі.

Інший вид інвестицій – венчурні. Вони належать до ризикованих інвестицій і передбачають вкладення в молоді компанії, стартапи та проекти, що розвиваються. Цей вид вкладення коштів вимагає значних витрат часу, тому що потрібно правильно вибрати компанію в яку ви будете вкладати кошти, а також великого капіталу. Але при цьому ви можете отримати чималий прибуток.

Ще одним видом вкладення коштів є реальні інвестиції. До них можна віднести вкладення в реальні активи підприємств – обладнання та, зокрема, вкладення в нерухомість. Це вимагає досить великого капіталу, значних витрат часу, а розмір одержуваного прибутку досить низький.

У що інвестувати в Україні

На чому ж заробити інвесторові на українському ринку? Один з найпопулярніших інструментів на сьогодні це, як і раніше, банківські депозити. Проте, відсоток прибутковості в тому випадку, якщо ви покладете гроші на рахунок в банку, буде не дуже високий і навряд чи покриє інфляцію. Наразі середня дохідність від гривневого депозиту складає менш як 8% річних до оподаткування. Але хто гарантує, що гривня не впаде до того часу, як ви зможете забрати свої гроші?

Також досить популярною є покупка нерухомості. Вважається, що таке вкладення грошей дуже надійне, але, все ж таки, придбання об'єктів нерухомості (як житлової, так і комерційної) навряд чи дасть вам прибутковість вище 10% в рік. А складнощів тут дуже багато: від правильного вибору об'єкта до можливих проблем з пошуком орендаря або нового покупця.

Ще один варіант – це покупка дорогоцінних металів. Вкладення в золото традиційно є дуже надійним інвестуванням коштів, особливо в періоди криз. Ризик тут практично мінімальний, але і прибутковість не дуже висока. Це скоріше хороша інвестиція на тривалу перспективу.

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Ну і, звичайно, фінансові ринки. Ви можете купити акції надійних світових компаній, вкластися в валюту або криптовалюту, а також інвестувати в інструменти товарного ринку – енергоносії, дорогоцінні метали, сільськогосподарські інструменти. Ваша прибутковість при вкладенні коштів на фінансовому ринку може бути досить високою при мінімальних витратах часу і невеликому початковому капіталі.

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Щоб ефективно інвестувати ваші кошти на фінансовому ринку потрібно правильно вибрати компанію, через яку ви будете здійснювати операції. Однією з найкращих компаній в Україні, які надають доступ до фінансових ринків, є Forex Club. Ця компанія з 1997 року надає трейдерам по всьому світу можливість заробляти, вкладаючи кошти в фінансові інструменти. Експерти компанії, що володіють багаторічним досвідом успішної роботи на фінансовому ринку, завжди готові допомогти вам вибрати найбільш вдалий для вас інструмент для інвестування.

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