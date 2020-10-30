Українська гривня з початку свого народження у 1996 році майже щороку знецінювалася через інфляцію. Що можна було дозволити собі на 50 гривень 24 роки тому?

У матеріалі Фінанси 24, ми порахували скільки продуктів, алкоголю та бензину можна було собі дозволити на 50 гривень у 1996 році. Тоді це було більше третини зарплати. Та порівняли наскільки менше всього можна купити за 50 гривень сьогодні, коли це навіть не дотягує до 0,5% від середньої зарплати.

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Що можна було купити у 1996 і 2020 на 50 гривень / Інфографіка 24 каналу

Раніше на 50 гривень можна було дозволити собі 156 батонів за ціною 32 копійки. Тепер, коли ціна піднялася до понад 14 гривень, не можна купити навіть 4 хлібини.

за ціною 32 копійки. Тепер, коли ціна піднялася до понад 14 гривень, не можна купити навіть 4 хлібини. 56 літрів молока могли собі дозволити українці, маючи в кишені 50 гривень у 1996 році, адже воно коштувало 90 копійок. Тепер за ці гроші можна випити лише 2 літри, оскільки ціна сягнула 25 гривень.

могли собі дозволити українці, маючи в кишені 50 гривень у 1996 році, адже воно коштувало 90 копійок. Тепер за ці гроші можна випити лише 2 літри, оскільки ціна сягнула 25 гривень. Більше як 33 пачки сметани можна було купити за півсотні, бо вона коштувала 1,5 гривні. А от сьогодні 50 гривень не вистачить, щоб придбати сметану, потрібно буде докласти ще 12 гривень.

можна було купити за півсотні, бо вона коштувала 1,5 гривні. А от сьогодні 50 гривень не вистачить, щоб придбати сметану, потрібно буде докласти ще 12 гривень. З м'ясом схожа історія. Навіть пів кілограма свинини не купиш за 50 гривень, а у 1996 за ціною 4 гривні, можна було придбати 12,5 кілограма.

схожа історія. Навіть пів кілограма свинини не купиш за 50 гривень, а у 1996 за ціною 4 гривні, можна було придбати 12,5 кілограма. У 1996 році 50 гривень вистачило б, щоб запастися горілкою на місяць чи рік – по одній на кожні два дні чи по одній в місяць. Тепер цих грошей недостатньо, щоб купити пляшку, адже вона коштує 93 гривні.

на місяць чи рік – по одній на кожні два дні чи по одній в місяць. Тепер цих грошей недостатньо, щоб купити пляшку, адже вона коштує 93 гривні. Заправивши автівку на 50 гривень у 1996, можна було б планувати цілу подорож. Адже з ціною в 60 копійок за літр, можна було отримати 83 літри бензину. А це як проїхати зі Львова до моря. Тепер на ці гроші можна планувати хіба що поїздку на роботу.

Звісно ж ці цифри не свідчать про те, що купівельна спроможність українців впала. Адже разом із цінами росли й зарплати та пенсії. Ця статистика лише показує як сильно знецінилася гривня за 24 роки. Коли гривню ввели, її курс до долара становив 1,76. Станом на 30 жовтня курс гривні до долара – 28,44.

Коротка історія гривні

Назва валюти, тобто слово "гривня" походить від золотої чи срібної прикраси-обруча, який носили на "загривку" за часів Київської Русі.

З 2 вересня 1996 року національною валютою України стала гривня. Національний банк України ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень.

На своєму початку українська валюта була доволі міцною. Курс був 1,8 гривні за 1 долар. І так тривало практично до економічної кризи 1998 року. Потім курс довгий час тримався на рівні 5 гривень за долар.

Через фінансову кризу 2008 року гривня знову знецінилася та опустилася до курсу 8 за долар. Так тривало до 2014 року. Через ряд обставин: Революцію гідності, анексію Криму та окупацію на Сході, гривня почала суттєво падати до курсу, яким ми бачимо його сьогодні.