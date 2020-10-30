Що за 50 гривень можна було купити у 1996, а що – у 2020: порівняння цін
Українська гривня з початку свого народження у 1996 році майже щороку знецінювалася через інфляцію. Що можна було дозволити собі на 50 гривень 24 роки тому?
У матеріалі Фінанси 24, ми порахували скільки продуктів, алкоголю та бензину можна було собі дозволити на 50 гривень у 1996 році. Тоді це було більше третини зарплати. Та порівняли наскільки менше всього можна купити за 50 гривень сьогодні, коли це навіть не дотягує до 0,5% від середньої зарплати.
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Що можна було купити у 1996 і 2020 на 50 гривень / Інфографіка 24 каналу
- Раніше на 50 гривень можна було дозволити собі 156 батонів за ціною 32 копійки. Тепер, коли ціна піднялася до понад 14 гривень, не можна купити навіть 4 хлібини.
- 56 літрів молока могли собі дозволити українці, маючи в кишені 50 гривень у 1996 році, адже воно коштувало 90 копійок. Тепер за ці гроші можна випити лише 2 літри, оскільки ціна сягнула 25 гривень.
- Більше як 33 пачки сметани можна було купити за півсотні, бо вона коштувала 1,5 гривні. А от сьогодні 50 гривень не вистачить, щоб придбати сметану, потрібно буде докласти ще 12 гривень.
- З м'ясом схожа історія. Навіть пів кілограма свинини не купиш за 50 гривень, а у 1996 за ціною 4 гривні, можна було придбати 12,5 кілограма.
- У 1996 році 50 гривень вистачило б, щоб запастися горілкою на місяць чи рік – по одній на кожні два дні чи по одній в місяць. Тепер цих грошей недостатньо, щоб купити пляшку, адже вона коштує 93 гривні.
- Заправивши автівку на 50 гривень у 1996, можна було б планувати цілу подорож. Адже з ціною в 60 копійок за літр, можна було отримати 83 літри бензину. А це як проїхати зі Львова до моря. Тепер на ці гроші можна планувати хіба що поїздку на роботу.
Коротка історія гривні
Назва валюти, тобто слово "гривня" походить від золотої чи срібної прикраси-обруча, який носили на "загривку" за часів Київської Русі.
З 2 вересня 1996 року національною валютою України стала гривня. Національний банк України ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень.
На своєму початку українська валюта була доволі міцною. Курс був 1,8 гривні за 1 долар. І так тривало практично до економічної кризи 1998 року. Потім курс довгий час тримався на рівні 5 гривень за долар.
Через фінансову кризу 2008 року гривня знову знецінилася та опустилася до курсу 8 за долар. Так тривало до 2014 року. Через ряд обставин: Революцію гідності, анексію Криму та окупацію на Сході, гривня почала суттєво падати до курсу, яким ми бачимо його сьогодні.