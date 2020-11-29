Криптовалюта – не тільки прибутковий інструмент для інвестицій. Сьогодні цифрові гроші все більше використовуються в різних країнах світу як засіб для здійснення платежів. Дізнайтеся з нашої статті, де і на що можна витратити криптовалюту.

Уперше криптовалюту використали для оплати піци. Це був далекий 2010 рік, а придбали піцу за 10 тисяч біткойнів. Нині криптовалютами можна розраховуватися в інтернеті, ресторанах, готелях тощо. Що можна купити за біткойни в Україні та за кордоном – читайте в матеріалі Фінансів24.

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Світовий досвід

Сьогодні в багатьох країнах криптовалюту почали все частіше використовувати для того, щоб розплатитися за товари або послуги. Зокрема, у всесвітньо відомій мережі кав'ярень Starbucks можна розплатитися біткойнами за чашку кави. Однак кава – це лише незначна частина того, що можна придбати за криптовалюту сьогодні.



Кава Starbucks за біткойни / Фото Flickr

Так, деякі університети США, Великої Британії та Кіпру приймають оплату за навчання в біткойнах. Першим вишем, який почав приймати криптовалюту ще у 2013 році, став Університет Нікосії на Кіпрі. Потім до нього приєднався і Університет Камбрії у Великій Британії, а після – Королівський коледж Нью-Йорка.

Ще одна доступна опція – це купівля автомобілів. У цьому випадку продавці вказують ціну в фіатній валюті – доларах або євро, а на біткойни перераховують за поточним курсом. Купівля авто за BTC вже проводилася у Фінляндії, США, Японії.

Одним із перших почав приймати криптовалюту американський дилерський центр Post Oak Motor.

І це ще не все. У США, Японії і Канаді було проведено перші угоди з продажу об'єктів нерухомості за криптовалюту. Зокрема, повністю офіційна угода була укладена в американському штаті Техас. Для оплати об'єкта нерухомості криптовалюту спочатку перевели в долари, а потім перерахували її на банківський рахунок продавця. При цьому на оформлення цієї операції знадобилося всього 10 хвилин.

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Криптовалютні платежі в Україні

В Україні, звичайно, спектр того, що можна придбати за криптовалюту, більш обмежений, ніж у США, Великобританії або інших західних країнах. А втім, є сегменти, у яких теж можна розрахуватися цифровими грошима. Найбільш значну частку в цьому займають інтернет-магазини техніки, одягу і аксесуарів. З-поміж них digit.com.ua і деякі інші.

В Україні оплачувати криптовалютами можна і низку послуг:

юридичні послуги – наприклад, реєстрація торговельної марки;

послуги IT-фахівців (хостинг, домени) – RX-name, Unihost.

Зодні приймати криптовалюту і деякі готелі (наприклад, Relax apartments у Львові), а також туристичні агентства (Adventure tours) і ріелтерські служби. За цифрові гроші можна купити навіть квіти і квитки в кіно.



Заклади, які приймають біткойн / Фото Flickr

Як отримати криптовалюту безкоштовно: перевірений спосіб

Якщо ви хочете оплачувати товари і послуги криптовалютою, наприклад, біткойнами, для початку її потрібно отримати. Якщо відкинути варіант "купити", то практично єдиним способом отримати біткоіни є видобуток криптовалюти або, іншими словами, майнінг. Процес майнінгу досить складний. Адже для цього знадобиться потужна обчислювальна техніка. Тому майнити цифрову валюту на власній техніці ( комп'ютер, або спеціально-зібраний блок з відеокарт) буде досить довго і витратно.

Більш доступний спосіб отримати криптовалюту без вкладень – майнінг на сторонньому обладнанні. І тут одним з найбільш цікавих і ефективних варіантів є криптовалютний майданчик StormGain.

Трейдери цієї криптобіржі можуть намайнити до 0,0318 біткойна в день. Усе, що потрібно для цього – просто регулярно заходити на сайт StormGain і активувати майнер.

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