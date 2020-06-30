Що рятує українську економіку від занепаду: у Нацбанку назвали один із головних факторів
Національний банк України (НБУ) ще п’ять років тому ввів плаваюче курсоутворення. Сьогодні воно є основним стримувальним засобом від накопичення низки економічних проблем.
Про це повідомляє Finance.ua із покликанням на слова заступника голови Нацбанку Олега Чурія.
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Пояснення Олега Чурія
Чурій зазначив, що курс залежить саме від ситуації на ринку, а не від політики. Зокрема, якщо валютні надходження знижуються, то курс реагує в один бік, а коли зменшується імпорт, то це впливає на курс по-іншому.
За словами Чурія, з-поміж повноважень Нацбанку – згладжування коливань курсу.
Як повідомляє Чурій, саме завдяки гнучкій політиці НБУ, значно підвищилася довіра до гривні. Це допомогло зрозуміти, що національна валюта України тепер може не тільки девальвувати, але і зміцнюватися, додав заступник голови Нацбанку.
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Що відомо про міжнародні резерви НБУ
- До сьогодні Нацбанк наростив міжнародні резерви з мінімуму в лютому 2015-го року в понад п’ять разів – до близько 28 мільярдів доларів. Велику роль тут відіграла саме чиста купівля валюти на ринку на майже 13 мільярдів доларів упродовж цих років.