Популярність біткойну у світі стрімко зростає. Але не всі готові одразу вкладати власні гроші в ньому. Проте цю проблему розв'язують біткойн крани, які допомагають вам заволодіти криптовалютою без капіталовкладень.

Є ресурси, які дозволяють конвертувати ваш час у криптовалюту. Чому біткойн крани дають можливість заробити і як вони влаштовані – читайте в матеріалі 24 каналу

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Що таке біткойн крани?

Є кілька способів як заробити біткойни, один із найпопулярніших і найдоступніших – використання біткойн кранів.

Це вебсайти або додатки, за допомогою яких ви можете отримати криптовалюту без вкладень. Відвідувачі там повинні лише виконати завдання, які були описані на сайті чи в додатку. Потім можна отримати Сатосі (1 Сатосі – одна стомільйонна біткойна). Коли кошти зачислені на ваш гаманець, можна провести обмін і вивід криптовалюти.

Однак за виконання не завжди розплачуються біткойнами. Винагороди на різних кранах можуть бути різними: як вже досить відомі, так і нові криптовалюти, які вистрелять у 2021.

Як заробляти, використовуючи крани

Такі ресурси існують за кошти рекламодавців, вони дають завдання, за які розплачуються криптовалютою. Раніше там потрібно було лише відкрити посилання, проте зараз кількість кранів, відповідно до популярності криптовалюти, в інтернеті різко зросла. Через це крани трішки ускладнили свою систему роботи, проте суть залишилась тією ж: тут можна заробити базовий капітал криптовалюти з нуля, не вкладаючи в нього жодної копійки зі своєї кишені.

Користувачам не обов’язково мати особливі вміння, потрібно лише виділити свій час:

Вирішити неважку капчу : ввести код із зображення чи просто написати відповідь на елементарний арифметичний розрахунок, як 2+2;

: ввести код із зображення чи просто написати відповідь на елементарний арифметичний розрахунок, як 2+2; Грати в ігри певний час : кілька хвилин водити по інтерфейсу курсором і подекуди натискати на картинки, які випливають;

: кілька хвилин водити по інтерфейсу курсором і подекуди натискати на картинки, які випливають; Натискати на рекламу : нічого не потрібно робити, лише чекати завершення часу на таймері (від 20 до 200 секунд);

: нічого не потрібно робити, лише чекати завершення часу на таймері (від 20 до 200 секунд); Дивитися відео: не обов’язково робити це зі звуком і додивлятися до кінця, якщо відлік таймера закінчився (також від 20 до 200 секунд);

Зазвичай за кожне виконане завдання можна заробити кількість криптовалюти, яка вказана в описі завдання. За якийсь час (до 2-3 хвилин) після виконання прописаних дій з'являється поле для введення номера ВТС-гаманця. Після вводу на рахунок зараховуються Сатосі – частини біткойна.

Що таке капча? Комп’ютерний тест, який використовується на сайтах для перевірки того, хто намагається виконати дію: людина чи робот.

Приклад капчі / зображення сайту captcha.net

На момент написання цього матеріалу, курс найпопулярнішої криптовалюти виглядає ось так:

1 біткойн = 11 696,40 доларів США;

1 біткойн = 100 000 000 сатосі;

1 біткойн = 322 797 гривень.

Де заробляти біткойни: основні платформи

Цей кран відрізняється досить хорошим рівнем заробітку при завданнях, які не потребують великих затрат часу. Тут можна отримати від 70 Сатосі за кожні 35 секунд перегляду реклами чи виконання інших завдань.

У AdBTC Top є кілька варіантів завдань:

Ручний серфінг сайту . Відкриваємо посилання та гортаємо сторінку, поки не закінчиться час на таймері у верхній частині екрану.

. Відкриваємо посилання та гортаємо сторінку, поки не закінчиться час на таймері у верхній частині екрану. Автосерфінг . Проєкти рекламодавців відкриваються в автоматичному режимі на 7-30 секунд і вам нічого не потрібно натискати.

. Проєкти рекламодавців відкриваються в автоматичному режимі на 7-30 секунд і вам нічого не потрібно натискати. Серфінг у активному вікні. Вам показують оголошення, розв’язуєте капчу та автоматично йде перехід до наступного вікна. У деяких вікнах платять за серфінг сторінок і перегляд відео.

Основною перевагою цього крану є те, що тут не потрібна реєстрація. Для початку роботи достатньо лише вставити у відповідне поле свою біткойн-адресу. Kickass Traffic дозволяє користувачам заробляти до 60 Сатосі кожні 10 секунд перегляду. Ви можете отримувати заробіток за перегляд сайту, реклами та кліків по ній. Завдання на сайті постійно оновлюються і додаються, проте виконати їх можна лише 6 або 7 разів за добу. Кожної доби є різні за тривалістю завдання, за які в середньому можна отримати до двох тисяч сатосі на день.

Вивід коштів доступний починаючи з трьох тисяч сатосі.

Тут можна заробляти на введенні одної капчі за годину. Виплата залежить від курсу біткойна та випадкового числа, яке випадає після натискання ROLL: від 17 до 1 714 090 сатосі .

За кожен "рол", окрім можливості ввести капчу, користувач отримує бонуси:

Два лотерейні квитки – щотижня проводиться безкоштовна лотерея з досить великими виграшами.

Два очки – за них можна купити акційні купони та збільшення прибутку на платформі.

Капчі зручно вводити через смартфони, тому можна заробляти всюди. Також великим плюсом є відсутність реклами.

Ще один кран із вводами капчі. Має накопичувальний принцип дії: чим менше часу минає з моменту останнього введення, тим більші накопичення. Сервіс дає можливість заробити 10 сатосі кожні 5 хвилин. Якщо вводити капчу раз у день, то буде накопичуватися бонус. Таким чином, можна збільшити бонус прибутку на 100% за натискання.

Ще одним цікавим бонусом є випадковий (магічний). Він видається рандомно.

Виплати відбуваються моментально на гаманець Coinpot, звідки їх можна вивести на будь-який доступний гаманець біткойнів. При цьому без комісії. Ще варто сказати, що на Coinpot діють також специфічні приємні бонуси. Наприклад, за одне введення капчі ви отримуєте ще три безкоштовних токени, які можна конвертувати в криптовалюту.

У Moon є крани для заробітку й інших криптовалют:

Litecoin

Dash

Bitcoin Cash

DogeCoin

Всі виплати концентруються в одному обліковому записі на Coinpot, звідки можна вивести і обміняти криптовалюту.

Це типовий сайт, який заробляє на приверненні уваги користувачів до певних реклам чи сайтів. Тут ви можете заробляти біткойни лише на перегляді реклами сайтів партнерів сервісу. Необхідно перейти за посиланням і почекати встановлений час. Для вибору тут завжди пропонується 7 оголошень, де вказаний сайт, час, який потрібно там провести, а також сума, яку ми там отримаємо.

За перегляд реклами на 10 секунд, тут платять 18 сатосі. Максимальна тривалість перегляду реклами тут може бути до 200 секунд, за які платять 50 сатосі.

Вивести кошти можна в будь-який момент, але мінімальна сума для виведення коштів – 10 тисяч сатосі.

Satoshihero – відмінний кран, який дозволяє заробити тричі до 250 000 Сатосі за введення капчі за 10 хвилин. Тобто це майже конвеєр роздачі Сатосі.

Тут майже немає реклами, тому сайт безпечний для користування.

При реєстрації тут автоматично створюється і обліковий запис на іншому ресурсі, де ідентичний інтерфейс – satoshimonster.com. Єдина відмінність ресурсів у тому, що в satoshimonster період 20 хвилин. Тобто, щоб забрати свій бонус користувачам потрібно чекати 20 хвилин.

Ці ресурси також відмінно працюють на телефонах, тому можна заробляти в дорозі чи навіть у перерві на каву. Можна заробляти з мобільного телефону, тобто перебуваючи в офісі, в дорозі тощо.

Елементарні дії не віднімають багато часу. Ввести капчу це буквально 3-5 секунд.

Якщо ви не знаєте англійської, то не потрібно надто турбуватись, оскільки на цих сайтах прості інтерфейси, які інтуїтивно зрозумілі кожному.

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Тут заробіток може здатись невеликим, але й не потрібно нічого робити: ви заробляєте криптовалюту Bittube просто переглядаючи будь-які відео на YouTube. Щоб почати заробляти потрібно лише встановити розширення на Google Chrome та переглядати те, що вас цікавить, майнінг криптовалюти буде відбуватися автоматично. Не з’явиться жодних банерів чи рекламних оголошень, тому розширення жодним чином не впливає на зручність вашого користування браузером.