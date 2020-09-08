Фінансовий номер є майже у кожного українця. Через нього шахраї можуть списати ваші гроші з картки та навіть оформити кредит. Як захистити номер, читайте на Фінанси 24.

Чому важлива безпека фінансового номера

Номер телефону, який ви використовуєте, щоб зайти в інтернет-банкінг, або для ідентифікації під час звернення в банк, називається фінансовим, пояснили в Нацбанку.

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Він прив’язаний до вашого банківського рахунку. На цей номер надходять:

підтвердження операцій;

паролі від банків;

інформація про баланс коштів на рахунках.

Майже кожен із нас має фінансовий номер телефону. Але ми рідко замислюємося про безпеку та захист інформації про цей номер. Ми повідомляємо його друзям, знайомим і навіть незнайомим людям, залишаємо у анкетах під час опитувань на різних сайтах тощо,

– розповіли в НБУ.

Водночас для шахраїв ваш фінансовий номер – інструмент для наживи.

Як шахраї використовують фінансові номери

Шахраї можуть використати фінансовий номер у таких цілях:

викрасти гроші з рахунків;

придбати за них товари у звичайному магазині чи на інтернет-сайтах;

взяти онлайн-кредити на ім’я власника номера.

Як шахраям це вдається?

Вони перевипускають SIM-картку як "втрачену" та отримують доступ до рахунків власника номера.

Як себе захистити

Вас мають насторожити часті дзвінки від мовчазних незнайомців та, до купи, несподіване поповнення мобільного рахунку,

– пояснюють в НБУ.

Наступні поради стануть у пригоді, якщо не хочете збагатити шахраїв за свій кошт:

Перейдіть на контракт з мобільним оператором;

Не розголошуйте свій фінансовий номер телефону;

Відключіть послугу віддаленої заміни SIM-карти у свого мобільного оператора;

Встановіть PIN-код на SIM-карту зі складним 8-значним паролем та пароль блокування телефону;

Зареєструйтеся в онлайн-кабінеті мобільного оператора.

У НБУ також нагадали про гарячу лінію, на яку можна дзвонити, коли маєте сумніви щодо ситуації: 0 800 505 240.