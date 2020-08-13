Трейдери заробляють у відсотках до суми, якою торгують. Але з кредитним плечем прибуток можна у кілька разів примножити. Що таке кредитне плече і як ним скористатися?

Під час кризи багато хто стурбований тим, щоб зберегти свої гроші від знецінення. Однак щоб бути фінансово-незалежним потрібно не тільки зберігати, але й примножувати свої кошти. Як можна перетворити свої 100 доларів в 1 000 доларів і заробити на цьому, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Корисно Як заробляти під час кризи: найвигідніші джерела пасивного доходу

Трейдинг – можливість заробити

Один з популярних способів заробітку сьогодні – торгівля на фінансових ринках або трейдинг. Основний принцип заробітку на трейдингу досить очевидний – купити або продати той чи інший актив і заробити на різниці в ціні між купівлею і продажем. Для прибуткової торгівлі на фінансовому ринку потрібно правильно вибрати інструмент, а також відповідний момент для того, щоб відкрити і закрити операцію.

Серед популярних інструментів є:

акції компаній;

золото та інші дорогоцінні метали;

долар, євро та інші валюти;

нафта;

криптовалюта.

Як навчитися торгувати

Щоб вивчити основи трейдингу, а також навчитися вибирати інструменти, час відкриття і закриття угод можна спробувати самостійно торгувати на фінансовому ринку. Однак це потребує значних витрат часу. Набагато краще – пройти спеціальний курс навчання в торговій платформі Libertex. У ньому ви дізнаєтеся про те, як відкривати і закривати угоди, а також аналізувати рух активів на ринку, щоб здійснювати прибуткові операції.

На фінансовому ринку є інструменти з різною вартістю. Це означає, що кожен може вибрати собі відповідний актив для здійснення угод. Однак, як бути, якщо вам потрібно здійснити операцію на суму більшу, ніж є у вас на торговому рахунку? Для цього є спеціальний інструмент, який надають фінансові компанії, – кредитне плече.

Як заробити, використовуючи кредитне плече

Кредитне плече – це поняття, яке позначає співвідношення власних коштів клієнта до засобів, необхідним для укладення угоди. Користуючись "плечем", ви, маючи, наприклад, всього 100 доларів, можете здійснити операцію обсягом в 10 тисяч доларів – в цьому випадку "кредитне плече" складе 1 до 100.

При здійсненні операції, трейдер може сам встановити потрібний розмір "плеча", виходячи зі своїх конкретних цілей. Головне – визначитися з тим, яку суму ви готові інвестувати, і з ризиками, які ви готові на себе взяти. Варто враховувати, що плече 1:200, звичайно, набагато ризикованіше, ніж 1:10. Однак і прибуток, отриманий при використанні великого плеча, може бути істотно вищим. Наприклад, ви купили актив за 100 доларів і продали за 110 доларів. При використанні плеча 1:1 ваш прибуток складе всього 10 доларів, а при плечі 1:100 – вже 1 000 доларів.

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