Кожен, хто хоче зануритися у світ криптовалюти, стикався з необхідністю мати криптогаманець. Однак не кожен знає, що окрім зберігання активів, з допомогою криптогаманця на них можна заробляти.

У матеріалі Фінансів 24 розповідаємо, як відкрити криптогаманець та які можливості відкриються перед вами.

Криптовалютний світ стрімко розвивається. Кількість криптовалют зростає, а нові сервіси для роботи з ними з'являються практично кожен день. При цьому однією з основ криптовалютного світу є криптогаманці – місце для зберігання ваших цифрових активів.

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Які бувають гаманці

Традиційно криптогаманці діляться на два великих типи – "холодні" і "гарячі".

Ключова різниця між ними в тому, що "холодні" гаманці не підключені до інтернету і не використовують його для роботи. До таких гаманців можна віднести окремі програми, які ставляться на комп'ютер або мобільний телефон.

До "холодних" гаманців також відносяться так звані апаратні криптогаманці. Вони являють собою зовнішній пристрій, зазвичай у формі usb-накопичувача, який при необхідності підключається до комп'ютера користувача.

"Гарячі" криптогаманці працюють з використанням інтернету. Такі гаманці можуть являти собою окремий сервіс, який орієнтований тільки на зберігання активів. При цьому на комп'ютер або телефон користувача встановлюється додаток, який з'єднується з цим сервісом і забезпечує роботу гаманця. Такі гаманці можуть бути виконані у вигляді вебдодатку, до якого користувач отримує доступ через браузер, а також у вигляді плагіна до самого браузеру.

До "гарячим" криптогаманців можна віднести також рахунки користувачів різних криптовалютних бірж, де вони зберігають свої цифрові валюти.

Також зустрічаються гаманці, в яких поєднуються два підходи. До них можна віднести криптогаманець торгової платформи StormGain. З одного боку, він є вебдодатком, а також додатком для операційних систем iOS і Android, що працюють через інтернет. З іншого боку, для зберігання активів в StormGain використовуються гаманці "холодного" типу. Такий "змішаний" тип криптогаманців є найбільш зручним для користувача, оскільки поєднує в собі переваги обох видів гаманців.

На що звертати увагу при виборі?

Оскільки криптогаманців досить багато, перш ніж відкрити його, необхідно визначитися з вибором. Для цього варто в першу чергу зрозуміти, які саме цифрові валюти ви плануєте в ньому зберігати. Адже різні криптогаманці націлені на використання різних криптовалют. Є ті, в яких можна зберігати тільки одну валюту, однак більшість, і зокрема криптогаманець StormGain, дозволяє зараховувати і зберігати відразу кілька різних криптовалют. При цьому не варто гнатися за кількістю цифрових валют, які можна зберігати в гаманці. У більшості випадків достатньо 6 основних криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple і Bitcoin Cash.

Другим моментом, на який варто звернути увагу, це процедура реєстрації. Деякі криптогаманці можуть зажадати проходження складної процедури реєстрації. Інші, навпаки, обмежуються адресою електронної пошти та телефоном. Якщо ви не готові проходити складний процес реєстрації, то краще зупинитися на тому криптогаманці, який вимагає мінімальних зусиль для реєстрації.

У світі криптовалют, як і в реальному світі, зустрічаються шахраї, які хотіли б отримати ваші кошти. Тому одним з ключових чинників при виборі криптогаманця є безпека ваших активів. Для того, щоб ваші цифрові валюти були в безпеці, в криптогаманці повинні застосовуватися найбільш сучасні технології шифрування і аутентифікації. Традиційно вважається, що "холодні" – більш безпечні, ніж "гарячі". При цьому гаманці "змішаного" типу, такі як StormGain, можуть бути з одного боку такими ж безпечними як звичайні холодні гаманці, а з іншого – такими ж зручними, як "гарячі".

Важливо звернути увагу на додаткові можливості криптогаманців. Одні можуть надавати можливість швидкої оплати тих чи інших сервісів, інші – інтегровані з криптовалютними торговими майданчиками, треті – надавати додаткові можливості заробітку.

Як відкрити криптогаманець і заробити?

Відкрити криптогаманець досить просто. Для прикладу візьмемо гаманець StormGain, який поєднує зручність використання, безпеку і вигідні можливості для заробітку.

Щоб відкрити його вам потрібно всього лише завантажити додаток або відкрити адресу сервісу в браузері .

. Після цього вам залишиться натиснути кнопку " зареєструватися ", ввести актуальний e-mail і номер телефону , а також пароль для захисту ваших активів.

", ввести актуальний , а також для захисту ваших активів. Після цього вам будуть відкриті рахунки в тих криптовалютах, які доступні в StormGain і ви зможете зарахувати в нього ваші криптоактиви.

Однак крім простого зберігання коштів, криптогаманець StormGain надає можливість отримати додатковий дохід за допомогою майнінгу.

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Користувачі StormGain можуть отримувати до 0,0318 Bitcoin в день, просто регулярно заходячи на сайт гаманця і активуючи майнер. Така можливість вигідно відрізняє цей криптогаманець від інших.

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