Цифрові гроші перестали бути для нас чимось новим. І хоч зараз немає великого зацікавлення криптовалютним ринком, фахівці прогнозують для нього непогані перспективи. Що таке криптовалюта і як нею користуватись – читайте в матеріалі.

Як отримати безкоштовну криптовалюту, де її зберігати і скільки всього криптовалют існує – розповідає Фінанси 24.

Актуально Як купити криптовалюту безпечно, швидко та з мінімальними комісіями: 3 способи

Чому криптовалюта стала популярною

До середини 2011 року курс біткойна практично не зростав і ажіотажу довкола нього не було. Згодом кількість користувачів почала рости. Люди все більше дізнавалися про біткойни та їх головну властивість – можливість здійснювати транзакції без посередників і анонімно.

Аудиторія починала потроху розуміти, для чого потрібна криптовалюта: спочатку – як розрахунковий засіб, потім – як засіб виведення капіталу, незабаром – як можливість проведення тіньових операцій.

Це дало біткойну величезний сплеск: курс у 2013 році досягнув 1000 доларів за штуку. А в грудні 2017 його ціна досягла пікової точки – 20 тисяч доларів.



Криптовалюта набирає популярності / Pexels

Це показує, що біткойн був підтриманий великою кількістю людей, об'єднаних ідеєю нової "автономної" валюти. Криптовалюта – це інноваційність.

Історично за будь-якими матеріальними предметами, які брали форму грошей (будь то мушлі каурі на піку розвитку цивілізації Китаю або тюльпани в XVII столітті), все ж стояли реальні об'єкти. Цифрова природа біткойна дійсно сильно відрізняє його від фіатної валюти, яка так чи інакше зберігає свою "товарну" природу.

Цифрова валюта простими словами – це представниця нового покоління валют. Вона отримала свої унікальні особливості завдяки крипто-цифровій формі, а також децентралізованності системи та її високій гнучкості.

Згодом криптовалюти почали приваблювати людей як джерело заробітку. Правильний підхід до справи може зробити майнінг або таргетинг криптовалют вкрай вигідною справою.

Переваги та недоліки криптовалюти

Є дві сторони медалі, які потрібно дослідити до того, як ви зрозуміли, що таке криптовалюта і як нею користуватись. Ми спробуємо детально розглянути їх основні властивості, які несуть не лише позитив, а й загрози.

Децентралізація системи

Кожна криптовалюта є незалежною системою проведення транзакцій. Випуск монет у такій системі здійснюється завдяки майнінгу. Вони не прив’язуються до банківської системи. Саме децентралізація часто забезпечує вигідні взаєморозрахунки бізнесу та звичайних користувачів.

Але бувають проблеми з тим, щоб використовувати криптовалюти: державні структури не скрізь схильні до їх легалізації. Причиною є те, що криптовалютний ринок несе в собі ризик суттєвого підриву як банківської системи, так і ціни акцій комерційних підприємств. Тому держави та приватні компанії не поспішають впроваджувати криптовалюти як сталий інструмент розрахунку.

Анонімність

Перекази, якщо транзакції не виходять за межі систем криптовалют, вважаються анонімними. Користувачі можуть не знати один про одного нічого окрім номера гаманця та видів криптовалют, якими платять. Також неможливо точно встановити, хто емітує криптовалюту, оскільки система децентралізована.

Та водночас переведення коштів неможливо скасувати. Це приваблює не лише чесних людей, а й велику кількість зловмисників. Тому при проведенні транзакцій важливо не помилитися з адресами гаманців і працювати тільки з онлайн-платформами, що мають хорошу репутацію.

Немає центру випуску монет

Відповідно до правил, які сформувалися в економіці, випуском валют у країні займаються національні банки. Таким чином центральний банк частково може контролювати курс валюти, яку видає та контролювати обсяги її обігу. Криптовалюта у свою чергу може добуватись ким завгодно – за допомогою спеціальних майнерів або комп'ютерів, незалежних від їх розташування у світі. Робота серверів підтримується завдяки особливостям пристроїв криптолітарних платформ. Добуватися може як біткойн, так і безліч інших альткоїнів, якщо тільки їх майнінг передбачений розробником.

Динаміка цін може варіюватися до кількох десятків відсотків як і в маловідомої, так і в популярної криптовалюти. Для класичних фінансових інструментів такі зміни колосальні, в той час як для крипторинку це звичайне явище. Противники криптовалют вважають відсутність контролю випуску основною причиною високої волатильності біткойна та альткойнів.

Великий вибір криптовалюти

У перші роки найбільшою популярністю користувався тільки біткойн. Сьогодні ж на ринку вже понад тисяча різноманітних альткойнів. Розглянувши їх перспективи, кожна людина сама може вирішити, якою криптовалютою найкраще користуватися для платежів, а в якій просто зберігати цифрові гроші.



З'являється все більше криптовалют / Pexels

На перший погляд це перевага, однак у ній також криються певні ризики. Не завжди можна бути впевненим у стабільності певних альткойнів, навіть якщо вони здаються вам наразі найбільш привабливими.

Низька комісія

У порівнянні з банківськими переказами криптовалютні транзакції вигідніші завдяки низьким комісіям. Тут не знімається надто великий відсоток, оскільки система підтримується винятково потужностями її учасників. Також у криптовалюті відсутня величезна плата за послуги банків, які обдирають клієнтів навіть при незначних сумах переказу.

Але в момент, коли людина через це вирішує перейти на криптовалюту в розрахунках, вона може не враховувати комісію за купівлю криптовалюти. Завжди потрібно заплатити певний відсоток посередникам: банкам, що проводять транзакції, обміннику, купівлі криптовалюти, платіжній системі. Також є ризик натрапити на аферистів, які видають себе за онлайн-обмінник криптовалют.

Види криптовалют

Окрім біткойна, є ще багато різних альткойнів. Якісь із них поступово зникають, а якісь з’являються. За даними CoinMarketCap, у світі криптовалют наразі існує понад 1100 видів цифрових грошей. А загальну капіталізацію цього ринку оцінюють майже в 500 мільярдів доларів.

Що таке альткойн? Альткойн – будь-які криптовалюти, які є аналогом біткойна, але зроблені після нього.

Творці нових валют беруть вже існуючий код біткойна та покращують його на свій розсуд. Як наслідок – відбувається розгалуження ринку криптовалют. Цей процес називається "хардфорк".

Наприклад, так сталося з біткойном у серпні 2017 року. Одна з особливостей платежів у біткойні – швидкість і дешевизна транзакцій. Але криптовалюта стала такою популярною, що система перестала справлятися з обсягом роботи. В результаті користувачі могли чекати по кілька годин, а то й днів, щоб пройшла операція.

Тоді виникла потреба покращувати систему, але в цієї криптовалюти немає єдиного власника, який би міг провести зміни алгоритмів. Щоб змінити децентралізовану систему, недостатньо рішення більшості. Потрібно щоб 99 відсотків користувачів погодилися з новими правилами і почали їх дотримуватися. Тоді рішення змінити систему біткоїна підтримували майже всі, але користувачі не змогли прийти до спільного плану дій. У підсумку валюта розкололася на Bitcoin і Bitcoin Cash.

Bitcoin

Перша та найпопулярніша криптовалюта у світі. З'явилася у 2009 та досі очолює рейтинги криптовалют. Наразі загальна капіталізація сягнула історичного максимуму – 480 мільярдів доларів. Ціна одного біткойна зараз приблизно 18,5 тисячі доларів.

Ethereum

У перекладі з англійської назва цієї криптовалюти означає «Ефір». Це друга за популярністю криптовалюта, загальна капіталізація якої становить близько 54 мільярди доларів. Ефір від початку свого існування є головним альткойном ринку криптовалют. Максимальна ціна одиниці ефіру 1422 долари.

Популярність ефіру зумовлена тим, що в ньому вперше з'явилась можливість укладати "смарт-контракти" (гроші переводяться в момент, коли виконані умови договору чи визначений переможець парі).

Litecoin

Криптовалюта, яка займає 2% від загальної вартості ринку, тобто 4,8 мільярда доларів. Лайткойн заснував у 2011 році колишній інженер Google Чарльз Ліу.



Litecoin / Pexels

Основним, що відрізняє лайткойн від інших, є швидкість обробки транзакцій. Якщо в біткойна блоки створюються кожні 10 хвилин, то в Litecoin це відбувається швидше – кожні 2,5 хвилини. Саме тому Litecoin може значно швидше обробити більшу кількість транзакцій. Кількість цієї криптовалюти обмежена і не може перевищувати 84 мільйони одиниць. Зараз ціна одного лайткойна – 73 долари.

Tether

Розробники цього альткойна поставили собі за мету – виконати вільну конвертацію американських доларів у криптовалюту. Капіталізація валюти – 18 мільярдів. Платформа має спільні риси з іншими криптовалютами за рахунок бази даних, розробленої за прикладом технології блокчейна у біткойн. Особливістю цього альткойна є те, що його ціна завжди 1 долар США.

У тетчера багато переваг над конкурентом: підвищена безпека, легка конвертація. Також вона застрахована від різких падінь, які трапляються на ринку криптовалют. Однак це й мінус, оскільки виключає можливість заробити на різких злетах ринку.

Як отримати криптовалюту

Окрім звичайної купівлі криптовалюти, є ще кілька варіантів її отримання. Ми розглянемо тут найпростіші та найпоширеніші способи заробітку криптовалюти для чайників.

Плата за ваш розвиток

Біржа Coinbase запустила програму Earn. Там пропонують подивитися навчальні відео на різні теми та пройти тести по них. За виконані завдання платять від 1 до 2 доларів у криптовалюті. Виплати там проводяться у різних альткойнах:

Kyber.

Compound.

Orchid.

Tezos.

Dai.

EOS.

Stellar.

Zcash.

Basic Attention Token.

Заробіток на іграх

Є багато ігор, де можна безкоштовно отримувати альткоїни, навіть коли ви не знаєте, що таке криптовалюта. Наприклад, карткова аркада Spells of Genesis для смартфонів. Там можна збирати колекційні предмети, які зберігаються на блокчейні Ethereum. Їх можна обміняти на інші артефакти або продати за криптовалюту

EOS Knight можна пограти не лише на смартфоні, а й в браузері. Це лицарська сага, колекційні предмети в якій зберігаються на блокчейні EOS. Їх можна обмінювати всередині гри і укладати з ними угоди за допомогою смарт-контрактів.

Освітня платформа Altcoin Fantasy допомагає навчитися трейдингу, а також заробити на цьому. Тут користувачеві видаються віртуальні бали, за допомогою яких можна торгувати цифровими монетами. Інтерфейс наближений до устрою реальних бірж.

У Altcoin Fantasy проводяться торгові конкурси. Якщо ви зможете перемогти в такому конкурсі, то отримаєте винагороду в біткойн або іншій криптовалюті. Гра працює на iOS і Android.

Перегляд реклами

Заробити криптовалюту можна навіть на перегляді реклами. Для цього знадобиться терпіння, вільний час і електронний гаманець.

Для цього є багато біткойн-кранів, де платять за перегляд реклами. Там можна заробити від 10 до 60 сатоші (одна мільйонна біткойна) за один перегляд.

Детальніше Криптовалюта без вкладень: що таке біткойн крани та як на них заробляти

Заробіток на крипті

Коли ви вже маєте криптовалюту, постає питання чи просто зберігати її чи почати заробляти більше. Тут зібрані основні способи збагатитись на цифрових грошах.

Трейдинг

Це короткострокові спекуляції із криптовалютою із метою заробітку на її волатильності. Для цього найкраще підходять умови криптовалютної біржі, бо там найпростіше швидко купити або продати криптовалюту. Щоб почати заробляти на трейдингу, слід добре вивчити цю тему, оскільки новачкам досить складно не втрачати на цьому кошти.



Трейдинг як вид заробітку на криптовалюті / Pexels

Що таке волатильність? Статистичний показник, який характеризує мінливість ціни на будь-що.

Реферальна програма криптобірж

На багатьох біржах за залучення нових користувачів. Як правило, бонус отримує і той, кого запросили до біржі. Також є системи, які платять невеликий відсоток від угод користувачів, які прийшли на біржу за вашим посиланням. Залучені користувачі також мають інструкцію, як отримати криптовалюту за запрошення.

Інвестування

Інвестування в криптовалюти також називається "холд". Такий спосіб вкладання передбачає довгострокові угоди, які робляться з метою заробітку на рості криптовалюти. Для прикладу, ті хто купив у 2011 році біткойни на одну тисячу доларів, у 2017 зміг заробити на цьому сотні тисяч.

Заробіток тут менший, ніж у трейдингу, однак не вимагає багато часу на заняття цією справою. Потрібно вибрати лише види криптовалют, які хочеш придбати.

Майнінг

Криптовалюта простими словами – це блоки інформації в технології блокчейну. Вони утворюються внаслідок рішення цифрових завдань. Для того, щоб "видобувати" криптовалюту, потрібно створити свій сервер або орендувати його у сервісі хмарного майнінгу. Важливо тільки все правильно порахувати, щоб ваші витрати не були більшими за заробіток.

Є й інші активні та пасивні способи заробітку на криптовалюті, а також важливо переймати досвід тих, хто вже розбагатів на цифрових грошах.

Перспективи ринку криптовалют

Капіталізація ринку криптовалют стабільно зростає. Якщо на початку цього року вона була 300 мільярдів доларів, то за 11 місяців ця цифра збільшилась на 180 мільярдів. Генеральний директор банку Citibank Томас Фітцпатрик прогнозує блискавичний ріст біткойна, який ми побачимо вже наступного року. Він припускає, що ціна найпопулярнішої криптовалюти може сягнути і 300 тисяч за одиницю. Але альткойни також починають рости в ціні та збільшувати свою капіталізацію.

У 2020 світ пережив одну з найбільших криз за останні 50 років. Однак на гравцях ринку криптовалют це відобразилося ростом та підтвердило перспективи криптовалюти. Біткойн знову починає досягати рекордних показників своєї ціни. Тому віртуальні гроші лише набирають обертів і готуються до того, щоб стати значною частиною світової економіки на рівні звичайних валют.

Питання не в тому, чи буде біткойн коштувати 500 тисяч доларів чи ні, питання в тому, як швидко це станеться. Насправді, навіть ця оцінка мені здається досить консервативною – по-справжньому гра навіть не почалася,

– сказав Кемерон Вінклвосс, співзасновник біржі криптовалют Gemini.

Як зберігати криптовалюту

Якщо ви вирішили, що криптовалюта – це інструмент, який вам підходить, потрібно вирішити, де її зберігати.

Онлайн-гаманці

Це сайти-сховища грошей, де також є можливість проводити операції, конвертувати і торгувати на біржах.

Браузерні гаманці

Програми, які зроблені у вигляді розширень для браузерів Chrome і Firefox, але працюють, як онлайн-гаманці.

Офлайн-гаманці

Бувають або десктопні (програма на комп’ютері) або апаратні (схожий на флешку пристрій).

Додатки для смартфонів

Такі гаманці зручні, коли потрібно здійснювати швидкі та невеликі трансакції, але не для збереження великої кількості активів.

Цікаво Як зберегти та примножити гроші: 5 лайфхаків

Електронний гаманець на папері

QR-код надрукований на паперовому носії. При скануванні перенаправляє на унікальний ключ-код монет. Такі аркуші можна зберігати в сейфі як і звичайні гроші, але з ними важче використати криптовалюти.