Швеція може стати першою країною, яка повністю відмовиться від використання готівки. Це пов'язано з низкою прихованих ризиків, які несуть в собі готівкові кошти.

За інформацією Bloomberg, скандинавська країна продемонструвала найнижчий у світі показники обігу готівки (дані за 2018 рік – найсвіжіші з доступних). Зокрема, на готівкові кошти припадало 1,3% ВВП Швеції. Наприклад, такий показник у США за 2018 рік становив 8,2%, а єврозони – 10,9%.

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Проблеми пов'язані з цифровими транзакціями

Голова центрального банку Швеції Стефан Інгвес зазначив, що деякі молоді шведи навіть не уявляють, як виглядає готівка. Попри це, повний перехід на цифрові платіжні операції пов'язаний з низкою проблем.

Наприклад, поки невідомо, як вирішуватиметься питання, якщо виникне масштабний збій у роботі цифрових мереж , а готівки, завчасно накопиченої, для поверення до старої системи не буде.

, а готівки, завчасно накопиченої, для поверення до старої системи не буде. Також варто пам'ятати і про високі ризики кібератак. У Bloomberg наголошують, що саме кібератаки можуть принести більше збитків, ніж класичні пограбування банків.

Контакт з грошима зводиться до мінімуму

Стефан Інгвес не заперечує, що Швеції потрібно завжди мати готівковий запас на випадок, якщо "вимкнеться світло" і цифрові мережі не зможуть повноцінно працювати. Однак у реаліях пандемії коронавірусу люди почали сприймати контакт із грошими як ризик для власного здоров'я.

Тому сьогодні готівка у Швеції менш популярна, ніж будь-коли раніше. Шведи намагаються по-максимуму використовувати безготівкову оплату.

За даними місцевого онлайн-банку Klarna, до початку пандемії його клієнти використовували безконтактну оплату в 63% випадків, а сьогодні цей показник збільшився до 73%.

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За словами одного з представників Klarna, люди не хочуть зайвий раз торкатися до монет купюр, або натискати на кнопки банкомата, щоб зняти готівку. Пандемія коронавірусу тільки посилила цю тенденцію.

Ще одна цікава зміна у Швеції, яка почала діяти в умовах пандемії – гроші на кишенькові витрати, які зазвичай отримують діти від батьків, теж можуть перейти у цифру. Наприклад, найбільший банк країни Svenska Handelsbanken уже пропонує спеціальну "цифрову скарбничку", яка дає змогу дітям управляти своїми фінансами зі смартфона.