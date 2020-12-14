Все більше країн задумуються про перехід на цифрову валюту, серед яких і Швеція. У 2021 році там вивчатимуть всі ризики та можливості, щоб у 2022 році почати її впроваджувати.

Міністр фінансових ринків Пер Болунд заявив, що вивчення впровадження цифрової валюти, яке розпочали 11 грудня, повинні завершити до кінця листопада 2022 року.

Анна Кінберг Батра, колишня голова фінансового комітету Riksbank, вестиме це дослідження, повідомляє Bloomberg.

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Цей крок ще раз підтвердить, що Швеція – найбільш безготівкове суспільство світу.

Швеція є однією з перших країн світу, яка розглядала можливість введення цифрової валюти. Центральний банк вже проводить пілотний проєкт з Accenture Plc із запровадження електронної крони на основі тієї ж технології блокчейну, яка лежить в основі біткойну.

У жовтні губернатор Штефан Інгвес заявив, що будь-яке рішення щодо випуску електронної крони потрібно приймати на політичному рівні.

Пер Болунд наголосив на важливості безпеки та доступності цифрових ринків.

Залежно від того, як розроблена цифрова валюта та які технології використовуються, це може мати великі наслідки для всієї фінансової системи,

– сказав міністр.

У жовтні Riksbank підрахував, що використання готівки в Швеції впало до найнижчого рівня, оскільки пандемія прискорює перехід від банкнот і монет. За даними дослідження банку, у Швеції менше ніж 10% усіх платежів здійснюється готівкою.

Банк міжнародних розрахунків ще в 2018 році підрахував, що Швеція є найбільш безготівковим суспільством у світі.