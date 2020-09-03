Влада кантону Цуг, що у Швейцарії, тепер приймає криптовалюту для сплати податків. Деталі читайте на Фінанси 24.

Хто сплачуватиме податки у криптовалюті

Кантон, який заслужив собі назву "криптодолини" за позитивне ставлення до криптовалют, дозволив громадян сплачувати податки у біткойнах (Bitcoin) та ефірі (Ethereum), про це повідомляє Cointelegraph.

Cплата податків за допомогою криптовалюти буде доступна як компаніям, так і приватним особам на суму до 100 000 швейцарських франків (109 670 доларів США).

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Криптодолина

У регіоні проживає приблизно 127 000 людей. Раніше місцева влада дозволяла їм сплачувати криптовалютою за окремі державні послуги. Тож для мешканців це не в новинку.

Сплата податків у криптовалюті стала можлива завдяки співпраці влади та Bitcoin Suisse AG, чий засновник Ніклас Ніколайсен заявив, що криптовалюта стала мейнстримом. Пандемія лиш закцентувала на тому, що криптовалюта – це надійний інструмент, який з нами надовго.

Щоправда, пандемія все ж нашкодила бізнесу, пов'язаному з криптовалютою. Зокрема нещодавно влада кантону Цуг просила федеральний уряд про фінансову допомогу у розмірі 100 мільйонів франків для місцевого криптовалютного бізнесу. Але їм відмовили.