Через пандемію коронавірусу не виникне суттєве обмеження глобалізації та збитки для світової економіки та фінансових ринків. Однак на відновлення докризових показників знадобиться 2-4 роки.

Про це повідомляє Finance.ua із покликанням на Сергія Фурсу, інвестиційного банкіра та фахівця відділу продажу боргових цінних паперів компанії Dragon Capital.

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Що прогнозує експерт

Експерт вважає, що нинішня економічна криза у світі триватиме до того часу, поки не з’явиться ефективна вакцина від коронавірусу. Водночас, Сергій Фурса нагадав, що згідно з прогнозами медиків, вакцина буде готова наступної зими. На його думку, як тільки буде запущено серійне виробництво вакцин, економічна ситуація у світі налагодиться.

За прогнозом Фурси, на вихід економіки з кризи знадобиться від двох до чотирьох років. Експерт зазначив, що до пандемії коронавірусу світова економіка зростала 10 років поспіль і знаходилася на високому рівні.

Окрім того, Фурса переконаний, що світові фінансові ринки сьогодні "почувають себе чудово" через те, що США і Європейський Союз протистоять кризі "за принципом друкування грошей". У результаті ці кошти надходять на ринки акцій, і основні фондові індекси сьогодні знаходяться недалеко від своїх історичних максимумів. Тому ситуація на фондових ринках доволі стабільна, додав Фурса.