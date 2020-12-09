За підсумками перших шести місяців 2020 року в середньому одне домогосподарство в Україні впродовж місяця витрачало 9413 гривень на різні цілі. 48% із цієї суми – це витрати на харчі та безалкогольні напої.

Дані Державної служби статистики зібрала "Ліга.Money".

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На що ще витрачають гроші жителі України

15,3% - витрати на оплату за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива.

4,1% від загальної суми – витрати на послуги закладів охорони здоров’я.

4,1% – на одяг та взуття.

3,8% – на транспорт.

3,3% – на зв’язок.

2% – на побутову техніку та предмети домашнього вжитку.

2,7% – на інші товари та послуги.

2,2% – на тютюнові вироби.

1,2% – на алкоголь.

Де в Україні витрачають найбільше: різниця між містом і селом

У містах одне домогосподарство витрачає в середньому на місяць 9828,8 гривні, а в селах – 8543,2 гривні.

Частка витрат на продукти харчування та безалкогольні напої у містах становить 45,1%, у селах – 54,4%.

Витрати на охорону здоров'я у містах становлять 4,0% від загальної суми витрат (у селах – 4,2%), на одяг та взуття – 4,1% (4,4%), на транспорт – 3,9% (3,7%), на зв'язок – 3,4% (3,1%), на побутову техніку та предмети домашнього вжитку – 2% (2,2%), на різні інші товари та послуги – 2,8% (2,4%).

Частка витрат на тютюнові вироби у містах складає 2,2% (у селах – також 2,2%), а на алкоголь – 1,3% (0,8%).

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Доходи українців

За даними Держстату, середні (на одну особу) доходи у розмірі до 3000 грн на місяць мають 11,8% домогосподарств в Україні.

19,8% домогосподарств – доходи від 3000 до 4000 гривень.

21,3% домогосподарств – від 4000 до 5000 гривень.

15,9% домогосподарств – від 5000 до 6000 гривень.

10,6% домогосподарств – від 6000 до 7000 гривень.

7% домогосподарств – від 7000 до 8000 гривень.

4,1% – від 8000 до 9000 гривень.

3,1% – від 9000 до 10 000 гривень.

Доходи на одну особу від 10 000 до 11 000 грн мають 2% домогосподарств, від 11 000 до 12 000 грн – 1,3%, понад 12 000 – 3,1% домогосподарств.