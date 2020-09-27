Скільки у світі користувачів криптовалют: про що свідчать останні дані
Кількість унікальних користувачів криптовалют упродовж року зросла на 189%. Такі дані вдалося отримати за допомогою дослідження, проведеного аналітиками Університету Кембриджа.
Станом на сьогодні криптовалютними гаманцями володіє 101 мільйон осіб у світі, про шо пише The Block із покликанням на звіт експертів Кембриджського університету.
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Як розвивається криптосфера: актуальна статистика
- У 2016 році цифрові валюти використовували лише 5 мільйонів осіб, а число криптогаманців тоді коливалося в межах 45 мільйонів.
- Цікаво, що за останній рік кількість користувачів криптоактивами збільшилося на 187%, а число гаманців для зберігання цифрових грошей – тільки на 37%. Це свідчить про те, що нові користувачі реєструють тільки один гаманець.
- Аналітики також відзначили зростання сфери стабільних криптовалют. Так, із 2018 року по 2020 рік кількість постачальників послуг, які приймали для оплати цифровий актив Tether, збільшилося з 4% до 32%. Водночас, підтримка інших стейблкойнів підвищилася з 11% до 55%.
- Натомість зростання числа працівників криптовалютних компаній, які працювали на повну ставку, уповільнилося на 29% у 2019 році.
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Що відомо про майнінг криптовалют
За підрахунками аналітиків, 39% електроенергії для роботи майнінгового обладнання використовується із відновлювальних джерел. Зокрема, для живлення майнінгових ферм використовується енергія, яку виробляють гідроелектростанції.