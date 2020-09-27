Кількість унікальних користувачів криптовалют упродовж року зросла на 189%. Такі дані вдалося отримати за допомогою дослідження, проведеного аналітиками Університету Кембриджа.

Станом на сьогодні криптовалютними гаманцями володіє 101 мільйон осіб у світі, про шо пише The Block із покликанням на звіт експертів Кембриджського університету.

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Як розвивається криптосфера: актуальна статистика

У 2016 році цифрові валюти використовували лише 5 мільйонів осіб, а число криптогаманців тоді коливалося в межах 45 мільйонів.

Цікаво, що за останній рік кількість користувачів криптоактивами збільшилося на 187% , а число гаманців для зберігання цифрових грошей – тільки на 37%. Це свідчить про те, що нові користувачі реєструють тільки один гаманець.

, а число гаманців для зберігання цифрових грошей – тільки на 37%. Це свідчить про те, що нові користувачі реєструють тільки один гаманець. Аналітики також відзначили зростання сфери стабільних криптовалют. Так, із 2018 року по 2020 рік кількість постачальників послуг, які приймали для оплати цифровий актив Tether, збільшилося з 4% до 32%. Водночас, підтримка інших стейблкойнів підвищилася з 11% до 55% .

. Натомість зростання числа працівників криптовалютних компаній, які працювали на повну ставку, уповільнилося на 29% у 2019 році.

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Що відомо про майнінг криптовалют

За підрахунками аналітиків, 39% електроенергії для роботи майнінгового обладнання використовується із відновлювальних джерел. Зокрема, для живлення майнінгових ферм використовується енергія, яку виробляють гідроелектростанції.