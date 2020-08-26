Компанія Snappa вклала 40% фінансових резервів у біткойн замість того, щоб зберігати їх у доларах. Про причини такого рішення читайте на Фінанси 24.

Про рішення Snappa, компанії, що займається створенням графіки в інтернеті, повідомляє cryptonews.

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Чому обрали біткойн

Співзасновник та генеральний директор Крістофер Гіммер називає криптовалюту як "передову технологію заощаджень". Ще однією причиною, чому компанія обрала біткойн замість долара – інфляція.

Оскільки Snappa продовжує масштабувати обсяги вільного грошового потоку, прийшов час обрати між зберіганням грошей у валюті, чия кількість зростає щороку чи у валюті, чия кількість програмно обмежена, розповів гендиректор.

На щастя, я вважаю, що тепер у нас є набагато краща технологія заощаджень. Ця технологія – біткойн,

– додав Гіммер.

У компанії додали, що через інфляцію купівельна спроможність долара падає, тож тримати гроші в ньому стає невигідно.

Переваги біткойна над золотом

Часто інвестори в часи кризи звертаються до золота як до безпечного активу. Проте Гіммер пояснює, які три ознаки роблять біткойн кращим інструментом для заощаджень:

подільність;

портативність;

перевіреність.

"Автентичність біткойну можна легко перевірити зі 100% впевненістю. Золото з іншого боку, не застраховане від підробки", – сказав він. Гіммер вважає, що найближчими роками біткойн займе місце золота та перевершить його.