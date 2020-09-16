Світова організація торгівлі назвала мито на китайські товари, які США встановили у 2018, такими, що порушують міжнародні правила торгівлі. Як на це відреагували сторони, читайте на Фінанси 24.

Заява від СОТ стала ударом по торговій війні адміністрації Трампа проти другої за величиною економіки світу – Китаю, пише CNBC.

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Як відреагували США та Китай

З березня 2018 року США зібрала мита на китайський експорт на 400 мільярдів доларів.

Багатостороння торгова система, в основі якої лежить СОТ, є наріжним каменем міжнародної торгівлі. Пекін сподівається, що Сполучені Штати будуть повністю поважати постанови експертної групи та багатосторонню торгову систему, засновану на правилах,

– заявив прессекретар Міністерства торгівлі Китаю.

"Ми сподіваємося, що США приймуть практичні дії щодо зустрічі з Китаєм та іншими членами СОТ для спільної підтримки багатосторонньої торгової системи та сприяння стабільному та здоровому розвитку світової економіки", – додав китайський чиновник.

Раніше адміністрація Трампа заявляла, що мита на китайські товари необхідні для стримування недобросовісної торгової практики Пекіну і розкрадання інтелектуальної власності. Торговий представник США повторив ці заяви у вівторок після рішення СОТ.

Цей звіт підтверджує те, що адміністрація Трампа говорила протягом чотирьох років: СОТ абсолютно неефективна у тому, щоб зупинити шкідливі технології Китаю. Сполученим Штатам потрібно дозволити захищатись від нечесної торговельної практики, і адміністрація Трампа не дозволить Китаю використовувати СОТ, щоб скористатися перевагами американських працівників, підприємств та фермерів,

– заявив торговий представник США.

Загалом, у Вашингтона є 60 днів, щоб оскаржити рішення згідно з правилами СОТ.

Що цьому передувало

Близько року тому у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку президент Дональд Трамп заявив, ЩО СОТ потребує "кардинальних змін", щоб протистояти обману з боку Китаю та інших країн.

Роками ці зловживання терпіли, ігнорували або навіть заохочували,

– заявив Трамп у вересні 2019 року.

Він також заявив, що США не приймуть "погану угоду" в торгових переговорах з Китаєм і що йому не потрібна угода до початку 2020 вибори.

"Сподіваємось, ми зможемо досягти домовленості, яка буде вигідною для обох країн. Але, як я дуже чітко сказав, я не прийму поганої угоди для американського народу", – сказав Трамп.