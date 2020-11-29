Листопад попри коронавірус та вибори у США виявився хорошим місяцем для фондових ринків. Рекордні показники продемонстрували індекси Dow Jones та S&P 500.

В п'ятницю, 27 листопада акції компаній виросли, чим закрили сильний тиждень для фондових ринків, повідомляє CNBC.

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Як фондові ринки виросли

S&P 500 набрав 0,3% 27 листопада, зупинившись на позначці 3638,35 , що є історичним рекордом.

набрав 0,3% 27 листопада, зупинившись на позначці , що є історичним рекордом. Nasdaq Composite піднявся на 0,9% до 12 205,85 і також закрився на рекордному рівні.

піднявся на 0,9% до і також закрився на рекордному рівні. Промислове середнє значення Dow Jones закрилось вище на 37,90 пункту, або 0,1% і досягло рівня в 29 910,37.

За тиждень Dow та S&P 500 подорожчали відповідно на 2,2% та 2,3%. Тим часом Nasdaq дав майже 3% тижневого приросту. На початку тижня Dow стрибнув до рекордного максимуму, вперше в історії пробивши понад 30 000.

Те, що ми спостерігаємо сьогодні, цього тижня та цього місяця, є продовженням зростання оптимізму. Середовище для ризикових активів стає все кращим і кращим,

– сказав трейдер Майк Зігмонт.

Чому акції ростуть

Чорна п'ятниця

Цього тижня відбувалася Чорна п'ятниця, яка попри карантин, принесла компаніям прибутки, адже продажі стрімко виросли.

Політична стабільність

Президент Трамп, який спочатку відмовлявся повірити в перемогу Джо Байдена на президентських виборах, заявив, що покине Білий дім, якщо Виборча колегія проголосує за обраного президента Джо Байдена.

Позитивні новини про вакцину

Компанія Pfizer запевняє в 95% ефективності своєї вакцини і планує до кінця року випустити 50 мільйонів одиниць. Компанія Moderna очікує запустити масове виробництво в середині грудня і до кінця року виробити 20 мільйонів доз.