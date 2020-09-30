Один з найвідоміших фондових індексів S&P 500 може вирости. У які сектори економіки варто вкладатися, читайте на Фінанси 24.

Акції промислових та будівельних компаній будуть у виграші, оскільки американські ринки досягнуть нових максимумів наступного року, стверджує Грейс Пітерс із JPMorgan, пише CNBC.

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Куди інвестувати

Експертка стверджує, що інвесторам варто зважати на циклічність економіки, щоб заробити протягом наступних 12 місяців. Варто інвестувати в компанії тих галузей, які відновлюються разом з економікою і є циклічними.

JPMorgan радить інвесторам інвестувати в сфери бізнесу, що спостерігають "структурне зростання", наприклад, цифрову трансформацію та інновації в галузі охорони здоров’я, а також екологічні тенденції.

Приватний банк прогнозує, що S&P 500 підніметься до рівня 3 500 – 3 600 пунктів до кінця цього року, а потім до 3 750 до вересня 2021 року, що представляє потенційний ріст на 10% від останнього закриття майже на 3 352 пункти.

Вибори в США

Пітерс заявила, що результат майбутніх виборів у США, з точки зору того, чи переможе президент Дональд Трамп або кандидат від демократів Джо Байден, "навряд чи істотно вплине на ціни акцій" у довготривалому терміні.