Вартість біткойну коливається від 9 до 10 тисяч доларів вже доволі довго. За моделлю, яку розробили швейцарські аналітики, ця ціна занизька. Скільки має коштувати біткойн, читайте на Фінанси 24.

Аналітики регульованого криптовалютного банку SEBA з Швейцарії представили нову модель справедливої ціни біткоіна. За їх оцінками, найдорожча криптовалюта повинна коштувати 10 670 доларів, пише "Мінфін".

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Як визначили ціну

Запропонована аналітиками модель базується на чотирьох компонентах:

мережа;

незмінність;

грошово-кредитна політика;

тип валюти.

Перші два параметри характеризують технологію блокчейн або попит на безпечне сховище. Останні два — пропозиція криптовалюти.

На думку аналітиків, тільки комбінація надійного блокчейна і добре розробленної валюти має цінність.

Формула ціни біткойну

У поданій вище формулі P(t) — доларова ціна криптовалюти, C(t) — кількість криптовалют в обігу, а P(t)C (t) — ринкова капіталізація.

Перший аргумент в рівнянні — цінність мережі. U(t) — число користувачів, а n — параметр мережі, який фіксує позитивні зовнішні ефекти, пов'язані з користувачами.



в рівнянні — цінність мережі. U(t) — число користувачів, а n — параметр мережі, який фіксує позитивні зовнішні ефекти, пов'язані з користувачами. Другий аргумент — цінність незмінності, яка вимірює безпеку блокчейну. H (d,t) — це калібрований хешрейт мережі, а i — параметр незмінюваності. Чим вище i, тим важливіше незмінність як характеристики і тим вище значення, пов'язане з нею.



H(d,t) також пропорційне вартості роботи мережі. Незалежно від того, чи використовується Proof-of-Work або Proof-of-Stake, H дає уявлення про сукупний ризик інвестицій для забезпечення безпеки системи. Таким чином, цей параметр є показником завершеності транзакцій і розрахунків.



— цінність незмінності, яка вимірює безпеку блокчейну. H (d,t) — це калібрований хешрейт мережі, а i — параметр незмінюваності. Чим вище i, тим важливіше незмінність як характеристики і тим вище значення, пов'язане з нею. H(d,t) також пропорційне вартості роботи мережі. Незалежно від того, чи використовується Proof-of-Work або Proof-of-Stake, H дає уявлення про сукупний ризик інвестицій для забезпечення безпеки системи. Таким чином, цей параметр є показником завершеності транзакцій і розрахунків. Третій аргумент описує грошово-кредитну політику. C(t)/C — індекс, що вимірює частку пропозиції C(t) у вільному зверненні щодо всієї емісії C, а s — параметр дефіциту.



описує грошово-кредитну політику. C(t)/C — індекс, що вимірює частку пропозиції C(t) у вільному зверненні щодо всієї емісії C, а s — параметр дефіциту. Четвертий аргумент описує тип валюти. Відношення C(t)/T(t) вимірює ставлення транзакцій T(t) до поточної пропозиції C(t), а g є параметром закону Грешема (про витіснення повноцінних грошей знеціненими). Це відображає ставлення, чи є криптовалюта більшою мірою засобом обміну або засобом накопичення. Чим нижче коефіцієнт, тим більше аргументів на користь сприйняття біткоіна як засобу обміну, чим вище — навпаки.

Наведений нижче графік показує динаміку зміни курсу біткоіна і його справедливої вартості на основі описаної вище моделі.

Згідно з останніми оцінками Seba, біткойн має коштувати 10 670 доларів. Показник знизився в порівнянні з травневою оцінкою через скорочення рівня складності внаслідок халвингу.



Динаміка справедливої ціни біткойну

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Альтернативні прогнози

Аналітики порталу ByteTree навпаки вважають, що наразі ціна біткойну переоцінена на кілька тисяч. На базі ончейн-метрик вони оцінюють "справедливу" вартість BTC на рівні в 7 135 доларів.