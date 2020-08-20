Додаток Colibra надає компенсації за затримані та скасовані авіарейси. Замість звичайних грошей можна буде отримати криптовалюту.

Скасовані та затримані рейси зараз не рідкість у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка глибоко позначилася на авіасекторі. Стартап у Болгарії надає можливість мандрівникам отримувати компенсацію в біткойнах, повідомляє Cointelegraph.

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Компенсація через додаток Colibra доступна пасажирам, яким затримали рейс на одну годину або більше. Стартап пропонує компенсації мандрівниками ще з червня 2019, але лише зараз додав біткойн як один із способів виплати.

Оскільки біткойн є волатильним активом, користувачі можуть вибрати чи хочуть вони зафіксувати ціну в день, коли зареєструвалися на літак чи в день рейсу. До прикладу, мандрівник реєструвався в день, коли біткойн коштував 11 тисяч доларів, а мав летіти в день, коли його ціна становила вже 12 тисяч доларів. Якщо б він зафіксував ціну в день реєстрації, то отримав би разом до компенсації ще й прибуток.

Colibra заявляє, що гарантує виплату в біткойні будь-якому користувачеві, який затримується на одну годину або більше, незалежно від причини, яку надає авіакомпанія.

Три години – це стандарт

В ЄС авіакомпанії зобов’язані відшкодувати будь-якому пасажиру затримки з вини компанії в три години чи довше. Додаток працює, подаючи компенсацію для всіх пасажирів, які мають право на те, що постраждали від тригодинної або більшої затримки, та розподіляє гроші між усіма пасажирами, яких затримали більше однієї години. За даними стартапу, шанс зазнати 90-хвилинної затримки авіакомпанії в 30 разів вищий, ніж тригодинної, тому мандрівники отримують компенсацію частіше.

У Франції страхова компанія AXA застосувала аналогічний процес компенсації на основі блокчейна для пасажирів, рейси яких затримуються більше двох годин.

Що відбувається в авіасекторі

Зараз менше людей літає, ніж у той самий час минулого року через спроби урядів уповільнити поширення коронавірусу. За даними OAG, кількість регулярних рейсів 10 серпня зменшилася на 47,9% у всьому світі, а рейси з Гонконгу та Сінгапуру зменшилися на 91%.