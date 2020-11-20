Криптовалюта є одним з найбільш вигідних інструментів для інвестицій. Однак, щоб отримувати високий прибуток на цих активах потрібен хороший стартовий капітал. Де взяти гроші, щоб почати торгувати криптовалютою? Про найпростіші способи заробітку – розповідаємо далі.

З моменту появи біткойна у 2009 році, його вартість злетіла в тисячі разів. Попри те, що останнім часом таких же різких стрибків ціни на ринку поки немає, можливість непогано заробити на цих активах залишається навіть тоді, коли у вас немає великого капіталу. Фінанси24 розібралися, скільки ж коштів необхідно для того, щоб почати працювати на крипторинку, і як їх отримати.

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Розвіюємо міфи

Існує доволі поширений стереотип, що інвестувати в криптовалюти досить складно й затратно. Однак, як показує практика, працювати з цифровими валютами доволі просто, і це не вимагає якогось надто високого стартового капіталу. Вкласти гроші в різні криптовалюти можна і маючи буквально кілька сотень, а іноді й кілька десятків доларів. При цьому дуже часто інвестиції в цифрові валюти приносять високі прибутки. Тому часто інвестори надають перевагу саме цим активам з-поміж інших фінансових інструментів.

Люди, які вивчають цей клас активів, намагаючись дізнатися, чому у них такий потенціал, наскільки вони важливі, і в результаті стають адептами криптовалют,

– зазначив експерт крипторинку Баррі Сілберт з Digital Currency Group.

На його думку, прийти у криптосферу може практично будь-яка людина незалежно від того, скільки коштів на її рахунку.

В останні 12-24 місяців люди вивчали криптовалюти і намагалися побудувати для себе якісь інвестиційні тези. Мабуть, таких прихильників стане ще більше,

– прогнозує Сілберт.

Звичайно, варто пам'ятати, що чим більше грошей ви зможете вкласти в криптоактиви, тим краще. Адже, чим більше коштів ви інвестуєте, тим вищим буде прибуток, який ви зможете отримати.

Водночас важливо пам'ятати, про "золоте правило" управління капіталом, яке говорить, що інвестувати в один актив потрібно не більше 10% від усіх коштів, якими володіє інвестор.

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Як заробити гроші для торгівлі криптовалютами?

Щоб отримати кошти для подальшого інвестування в криптовалюту, є чимало варіантів. Найпростіший – самостійно спробувати накопичити необхідну суму. Однак тут є один великий недолік – цей процес може затягнутися надовго. Окрім того, якщо раптом вам будуть потрібні кошти на певні невідкладні покупки, є ризик витратити суму, яку ви уже зібрали і хотіли інвестувати в криптовалюту.

Інший спосіб – майнити криптовалюту на своєму обладнанні і потім пустити її в обіг. Цей варіант, хоча і швидший традиційного накопичення коштів, але потребують значних витрат на саме обладнання й електрику.

Що ще потрібно врахувати під час майнингу:

Необхідно правильно вибрати ту криптовалюту, яку ви плануєте майнити , щоб витрати на добування активу покривалися прибутком від його продажу.

, щоб витрати на добування активу покривалися прибутком від його продажу. Також можна спробувати здавати своє обладнання в оренду, наприклад, для криптовалютних пулів, які займаються майнингом у промислових масштабах. Однак цей спосіб не можна назвати швидким.

Оптимальним варіантом може стати майнинг на криптовалютному торговельному майданчику StormGain. Просто перейшовши за посиланням кожні 4 години, можна безкоштовно отримувати до 0,0318 біткойна в день.

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По-перше, від вас не потрібно додаткових витрат на купівлю обладнання. Усе що потрібно для майнингу на StormGain – це звичайний комп'ютер з доступом до інтернету.

По-друге, ви не платите за додаткове споживання електрики.

По-третє, ви отримуєте стабільний і регулярний дохід, який не вимагає значних зусиль.

Ну і по-четверте, біткойни є однією з найбільш перспективних і популярних криптовалют. Тому отримуючи дохід у цій криптовалюті, ви завжди зможете вигідно та швидко її обміняти на будь-яку фіатну валюту і отримати хороший прибуток.

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