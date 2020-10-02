Правила переказів в Україні можуть змінити: яку суму можна відправити анонімно
В Україні діє обмеження по анонімному відправленні грошей. Його можуть змінити. Як це вплине на українців та економіку, читайте на Фінанси 24.
В Україні пропонують суттєво збільшити суму, яку можна відправляти анонімно, пише finance.ua з посиланням на законопроєкт №3686.
Зараз без ідентифікації себе можна відправити 5 тисяч гривень. За новими правилами, які пропонують, це можна буде зробити із сумою до 25 тисяч гривень.
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Збільшення анонімної суми до 25 тисяч гривень не підтримали в головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.
На наш погляд, таке рішення не сприятиме забезпеченню ефективного контролю за потоками незаконних коштів, в тому числі з огляду на нинішні низькі розміри мінімальної та середньої заробітної плати в Україні. Зауважимо, що в супровідних до проєкту документах відсутнє обґрунтування пропонованої суми грошового переказу,
– йдеться в пояснювальній записці.
Анонімний переказ дозволяє відмивати отримані незаконним шляхом кошти, фактично створює легалізацію для тіньової економіки й суперечить політиці НБУ.