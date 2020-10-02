В Україні діє обмеження по анонімному відправленні грошей. Його можуть змінити. Як це вплине на українців та економіку, читайте на Фінанси 24.

В Україні пропонують суттєво збільшити суму, яку можна відправляти анонімно, пише finance.ua з посиланням на законопроєкт №3686.

Зараз без ідентифікації себе можна відправити 5 тисяч гривень. За новими правилами, які пропонують, це можна буде зробити із сумою до 25 тисяч гривень.

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Що означає анонімно

Це коли ви відправляєте гроші, не пред'явивши документів та не скориставшись особистою банківською карткою.



Натомість скориставшись карткою чи документами, можна зробити переказ на суму до 400 тисяч гривень. Для цього не потрібні довідки про доходи.

Збільшення анонімної суми до 25 тисяч гривень не підтримали в головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.

На наш погляд, таке рішення не сприятиме забезпеченню ефективного контролю за потоками незаконних коштів, в тому числі з огляду на нинішні низькі розміри мінімальної та середньої заробітної плати в Україні. Зауважимо, що в супровідних до проєкту документах відсутнє обґрунтування пропонованої суми грошового переказу,

– йдеться в пояснювальній записці.

Анонімний переказ дозволяє відмивати отримані незаконним шляхом кошти, фактично створює легалізацію для тіньової економіки й суперечить політиці НБУ.