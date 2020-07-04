Велика Британія інвестувала півмільйона доларів у збанкрутілу компанію, щоб запустити супутниковий інтернет. Компанія OneWeb стане конкурентом Starlink Ілона Маска.

Уряд Великобританії має намір конкурувати Starlink Ілона Маска у запуску супутникового інтернету після того, як виграли в аукціоні та купили збанкрутілу супутникову компанію OneWeb, пише CNBC.

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Що відомо про компанію OneWeb

Як і Starlink, OneWeb прагне створити супутникову мережу, яка може передавати на Землю швидкісний Інтернет з низькою затримкою.

Заснована в 2012 році, компанія OneWeb зібрала близько 3 мільярдів доларів від інвесторів для побудови мега-сузір'я, але фірма збанкрутувала в березні після того, як не змогла зібрати більше грошей у головного інвестора SoftBank.

На момент банкрутства OneWeb запустив лише 74 із запланованих 648 супутників. Тим часом Starlink має на орбіті понад 500.

Друга спроба для OneWeb

Держсекретар з питань бізнесу Великобританії Алок Шарма підтвердив, що уряд зобов’язався вкласти 500 мільйонів доларів США та взяти "значну" частку акцій в OneWeb, штаб-квартира якого знаходиться в Лондоні. Частка становить близько 20%. Ще 1 мільярд доларів вклала індійська компанія мобільного зв'язку Bharti Global.

Угода підкреслює масштаби амбіцій Великобританії на світовій арені. Наш доступ до світового флоту супутників може потенційно підключити мільйони людей у ​​всьому світі до широкосмугового зв'язку, багато кого вперше, і угода представляє можливість для подальшого розвитку нашої потужної передової виробничої бази саме тут, у Великобританії,

– заявив держсекретар.

Великобританія підтримала ще інші високотехнологічні компаніі, щоб допомогти їм пройти пандемію коронавірусу.

Навіщо Великобританії OneWeb

Уряд сподівається, що OneWeb надасть країні послугу Positioning, Navigation and Timing (PNT), яку можна буде використовувати замість системи "sat-nav" навігації "Галілео" в ЄС, до якої Великобританія втрачає доступ після Brexit.

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Генеральний директор OneWeb Адріан Штеккель заявив, що це принесе користь усім: не лише компанії та її інвесторам, але й Британії, її працівникам та всім людям, які зможуть отримати доступ до швидкісного супутникового інтернету.

В даний час OneWeb будує свої супутники у Флориді завдяки партнерству з європейською аерокосмічною компанією Airbus. Однак тепер виробництво перенесуть до Великобританії.

Суд з питань банкрутства США у Південному окрузі Нью-Йорка ухвалить або відхилить продаж 10 липня.