Компанія Tesla подала позов до суду міжнародної торгівлі США через тарифи на імпорт з Китаю, які вплинули на прибутки компанії.

Tesla Inc. подала позов проти адміністрації Трампа, яка ввела збір тарифів на частини, які виробник електромобілів імпортує з Китаю, повідомляє Bloomberg.

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Чого хоче Tesla

У компанії називають розпорядження незаконним та вимагають повернути гроші за тарифи, які компанія вже сплатила.

Tesla оскаржує дії торгового представника США Роберта Лайтхайзера, який є фігурантом справи.

Минулого року офіс Лайтхайзера відхилив прохання Tesla звільнити їх від тарифів у розмірі 25% на комп'ютери китайського виробництва та екрани дисплеїв, які компанія використовує в своєму електромобілі Model 3.

Тоді Tesla скаржилася, що збільшені витрати, накладені тарифами, завдадуть їй економічної шкоди. У 2018 році компанія підрахувала, що збільшення тарифів на деталі з Китаю зменшить валовий прибуток на 50 мільйонів доларів у четвертому кварталі року.

Через розширення тарифів на імпорт адміністрацією Трампа, сотні компаній подали позов Суду міжнародної торгівлі.

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