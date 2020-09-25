Tesla подала в суд проти адміністрації Трампа: до чого тут Китай
Компанія Tesla подала позов до суду міжнародної торгівлі США через тарифи на імпорт з Китаю, які вплинули на прибутки компанії.
Tesla Inc. подала позов проти адміністрації Трампа, яка ввела збір тарифів на частини, які виробник електромобілів імпортує з Китаю, повідомляє Bloomberg.
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Чого хоче Tesla
У компанії називають розпорядження незаконним та вимагають повернути гроші за тарифи, які компанія вже сплатила.
Tesla оскаржує дії торгового представника США Роберта Лайтхайзера, який є фігурантом справи.
Минулого року офіс Лайтхайзера відхилив прохання Tesla звільнити їх від тарифів у розмірі 25% на комп'ютери китайського виробництва та екрани дисплеїв, які компанія використовує в своєму електромобілі Model 3.
Тоді Tesla скаржилася, що збільшені витрати, накладені тарифами, завдадуть їй економічної шкоди. У 2018 році компанія підрахувала, що збільшення тарифів на деталі з Китаю зменшить валовий прибуток на 50 мільйонів доларів у четвертому кварталі року.
Через розширення тарифів на імпорт адміністрацією Трампа, сотні компаній подали позов Суду міжнародної торгівлі.
Торгові відносини Китаю та США: коротко
- 2016: Під час передвиборчої кампанії ще тоді кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, що покладе кінець "недобросовісній практиці торгівлі з боку Китаю".
- 2017: Президент Трамп розпочав переговори з Китаєм, щоб зменшити дефіцит торгівлі з боку США. Переговори не вдалися.
- 2018: Трамп починає вводити мито на окремі товари, зокрема на пральні машини, сонячні батареї, сталь, алюміній, але не лише з Китаю, а з будь-якої країни. Китай відповідає введенням тарифів на 128 американських товарів, серед яких літаки та соя. Країни починають обмінюватися "погрозами" щодо нових, більш жорстких, тарифів, які згодом втілюють в життя.
- 2019: Сторони намагаються укласти торговий договір, але переговори завершуються лише збільшенням тарифів. США забороняє китайському Huawei купувати американські деталі. Наприкінці року Китай та США переходять до першої фази торгової угоди.
- 2020: Сторони підписали першу фазу торгової угоди. Країни поступово знімають тарифи на окремі товари, періодично переглядаючи першу фазу.