Помпео заявив, що США може заборонити китайські соцмережі на своїй території. Ця заява з'явилася на тлі напружених відносин США та Китаю.

США розглядає заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю, заявив в понеділок держсекретар Майк Помпео, пише CNBC.

Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми, звичайно, це (заборону китайських соцмереж – 24 канал) розглядаємо. Ми дуже довго працювали над цим питанням,

– сказав Помпео.

До теми Відносини США та Китаю переживатимуть найгірші часи – Eurasia Group

Вашингтон веде кампанію проти китайських технологічних фірм

Раніше Huawei підпав під заборону в США, оскільки як вважають, Пекін може використовувати обладнання Huawei для шпигунства, і ці дані можуть загрожувати національній безпеці США. Huawei неодноразово заперечував ці звинувачення.

Але TikTok, який належить пекінській ByteDance, також працює під пильним поглядом служб США ще з минулого року. Вашингтон стурбований тим, що платформа цензурує вміст і що Пекін може отримати доступ до даних.

Як TikTok реагує на закиди від США

TikTok намагався дистанціюватися від своєї материнської компанії в Китаї. Фактично TikTok мав бути призначений для міжнародного ринку, тоді як ByteDance працює в Китаї окремим додатком під назвою Douyin.

Компанія найняла колишнього керівника Disney Кевіна Майєра на посаду генерального директора TikTok на початку цього року. Його пріоритетом вважалося відновлення довіри до компанії.

Але адміністрація Трампа все ще скептично ставиться до TikTok. На запитання Fox News, чи американці повинні завантажувати додаток для соціальних медіа, Помпео відповів: "Тільки якщо ви хочете, щоб ваша приватна інформація була в руках комуністичної партії Китаю".

TikTok раніше повідомляв, що дані користувачів США зберігаються у Сполучених Штатах, а резервна копія – у Сінгапурі. Компанія також повідомила, що її центри обробки даних розташовані повністю за межами Китаю, і жодна їх інформація не підпадає під дію китайського законодавства.

Цікаво Важкий рік для Трампа: коронавірус та Black Lives Matter понизили рейтинги президента

Напружені відносини Китаю та США

Китай та США минулого року були на грані торговельної війни. Коли це питання дещо владналося, з'явилися інші виклики: США звинуватило Китай у приховуванні інформації щодо коронавірусу та втручання в автономний Гонконг із своїм законом про національну безпеку.