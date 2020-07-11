Коронавірус нашкодив відносинам США та Китаю, адже як вважає Трамп, Китай не зробив нічого, щоб зупинити пандемію. Через це друга частина торговельної угоди між країнами не в пріоритеті.

Що Трамп сказав про Китай та торгову угоду

Президент Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що зараз не думає про можливий наступний етап торгової угоди США з Китаєм. Він додав, що відносини між двома країнами були "сильно пошкоджені" пандемією коронавірусу, пише CNBC.

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Вони могли зупинити чуму (йдеться про пандемію COVID-19 – 24 канал). Вони могли це зупинити. Вони не зупинили цього,

– заявив Трамп.

Журналісти запитали президента США чи означає це, що другого етапі торговельної угоди не буде. На що Трамп сказав, що він навіть не думає про це, і що він має багато інших речей.

Торгова угода між США та Китаєм

Статус торгової угоди між двома економічними наддержавами, перша фаза якої була підписана і набула чинності на початку цього року, постала під сумнів під час кризи COVID-19.

Угода передбачила початкові кроки щодо вирішення питань, включаючи захист інтелектуальної власності та примусовий трансфер технологій. Угода також передбачає, що за 2 роки Китай придбає американські товари на суму 200 мільярдів доларів.

Ще до угоди провідні експерти в матеріалах The Economists "Світ у 2020" писали, що торговельна війна між цим двома країнами спричинить світову кризу. Але тоді країни уклали угоду, а кризу спричинила пандемія.

COVID-19 як причина напруженості

Вірус, який вперше зафіксували в китайському місті Ухань, поширився по всьому світу і спричинив руйнівну ситуацію на здоров'я та економіку Америки. Понад 3 мільйони випадків і щонайменше 133 291 смерть від COVID-19 зафіксовано в США, згідно з даними університету Джона Хопкінса.

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У травні Трамп заявив, що його "дуже роздирає" питання про те, чи варто дотримуватися першої частини угоди з Пекіном, тоді як чиновники в його адміністрації запевнили, що обидві країни все ще очікують, що вони будуть дотримуватися угоди.