Toyota Systems, IT-підрозділ автомобільної корпорації Toyota, збирається випустити власний токен, створений за допомогою блокчейн-платформи DeCurret. Перед повноцінним запуском цифрової валюти компанія проведе її пілотне тестування.

Згідно з інформацією Toyota Systems, тестуватимуть криптовалюту будуть самі ж працівники компанії – 2,5 тисяч осіб, про що пише Cointelegraph.

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Отож, працівники автомобільної корпорації зможуть отримувати токени як винагороду. Зберігати криптовалюту можна буде в особистих блокчейн-гаманцях. Також віртуальну валюту співробітники компанії зможуть обміняти на призи.

У разі успішних результатів тестування, у майбутньому власну криптовалюту Toyota планує використовувати в ланцюжку постачання чи для здійснення платежів між різними компаніями. Однак спершу автовиробник дослідить механізми оплати й проведення розрахунків за допомогою криптоактиву.

Які ще компанії працюють над власною криптовалютою

У другій половині 2020 року японська фінансова компанія Mitsubishi UFG, що входить до складу холдингу Mitsubishi Group, має випустити власну цифрову валюту.

Це не перше повідомлення підприємства щодо створення криптоактиву. Адже спочатку цифрова валюта Mitsubishi UFG повинна була з'явитися спеціально до Літніх олімпійських ігор в Токіо. Однак у другій половині 2019 року дату випуску довелося відкласти через обмеження банківського законодавства.

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