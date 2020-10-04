Після перших дебатів Дональда Трампа і Джо Байдена, що відбулися цього тижня, ф’ючерси на перемогу чинного президента США на криптодеривативній платформі FTX впали в ціні на 10%.

На криптомайданчику FTX, де торгуються ф’ючерси TRUMP і BIDEN, виступ чинного президента США Дональда Трампа спричинив негативну реакцію, повідомляє Cointelegraph. У результаті контракт TRUMP знизився в ціні на 10%.

Так, на інших криптомайданчиках теж не підримують Дональда Трампа. Наприклад, на Polymarket 55% учасників вважає, що нинішнього президента США не переоберуть на другий термін.

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Вибори в США і крипторинок

Біржа FTX додала ф’ючерсні контракти на кожного із кандидатів у президенти США у лютому цього року. Тоді рівень підтримки Дональда Трампа оцінювався у 0,618 долара. Це означало, що 61,8% користувачів криптоплатформи вірили в перемогу Трампа на виборах.

Однак тепер ціна контракту TRUMP опустилася до 0,402 долара, тобто лише 40,2% користувачів вважають, що чинний президент США, усе-таки, буде переобраний на другий термін.