Китайський ByteDance має час до 15 вересня, щоб продати свою американську частку бізнесу. Серед охочих - Microsoft, Walmart та Oracle.

Президент Трамп не дасть TikTok додаткового часу для продажу своєї американської частки, пише Business Insider.

Ми подивимося, що станеться. Або ми його закриємо в нашій країні з міркувань безпеки, або вони продадуть його,

– сказав Трамп.

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Напередодні цього ж дня Bloomberg повідомляв, що представники Білого дому розглядають можливість відкласти крайній термін, щоб ByteDance мав більше часу продати TikTok У США, розібравшись із законами про експорт технологій, прийнятими в Пекіні 28 серпня. Ці нові закони ускладнюють переговори про продаж, оскільки китайські технологічні фірми тепер повинні отримати спеціальну ліцензію перед торгівлею з іноземними юридичними особами.

Хто може купити TikTok

Wall Street Journal також повідомив у середу, що ByteDance розслідує, чи зможе домовитись про угоду. Наразі існує дві коаліції для придбання TikTok US – партнерство між Microsoft і Walmart, а також заявка на чолі з Oracle і підтримкою декількох інвесторів ByteDance.

Коли TikTok можуть заборонити

Адміністрація Трампа була неточною щодо того, коли має відбутися продаж.

3 серпня Трамп заявив журналістам, що TikTok повинен буде продати свій бізнес до 15 вересня.

Потім Трамп підписав два виконавчі розпорядження 6 і 14 серпня, фактично тиснучи на ByteDance з метою продажу американського бізнесу TikTok або загрози заборони.

У наказі від 6 серпня було встановлено обмеження в 45 днів до заборони всіх "транзакцій" між американцями та ByteDance – тобто термін до 20 вересня.

Наказ від 14 серпня дав ByteDance 90 днів на продаж будь-яких активів, що дозволяють йому експлуатувати TikTok в межах США. Це дало б третій кінцевий термін – 12 листопада. Зауважте, що 3 листопада президентські вибори у США.

Нагадаємо, що "війну" з TikTok почали в США через нібито загрози національній безпеці США з боку Китаю через доступ до даних.