Активність Ethereum (ETH) продовжує зростати. Обсяг транзакцій, зроблених за добу, наблизився до значень 2018 року, коли монета торгувалася вище, ніж 1000 доларів.

Про це повідомляє Форклог із покликанням на дані Etherscan. Зокрема, на графіку нижче можна побачити впевнене збільшення показника обсягу платіжних операції з використанням криптовалюти Ethereum з початку 2020 року:



Графік Etherscan

Активність Ethereum зростає на тлі стрімкого підвищення сегменту децентралізованих фінансів (DeFi). Саме там у структурі більшості додатків знаходиться саме Ethereum.

Цікаво: Аналітики назвали кількість криптогаманців із мільйоном доларів у біткойнах

Вартість ETH, заблокованого на смарт-контрактах DeFi-додатків, досягла позначки в 2,71 мільярда доларів.

Так, у цьому сегменті лідером є лендинговий сервіс Compound, а після нього, із невеликим відривом, знаходиться Maker.

Доволі популярною є платформа Aave. Тут вартість заблокованого ефіру перевищувала 300 мільйонів доларів. Напередодні один із користувачів передав на зберігання сервісу рекордну суму – 70 мільйонів доларів.

someone just deposited +70M USD into @AaveAave's platform holy shit



this is by far an record pic.twitter.com/7obz7Rz67Q — Ivanov (@IvanovKLC) July 19, 2020

Зростає активність і на некастодіальних біржах (DEX). За даними Dune Analytics, упродовж останнього тижня обсяг торгів на таких платформах збільшився на 38%.

Читайте також: Податок на криптовалюту в Південній Кореї можуть підвищити до 20%

Незначна активність спостерігається на біржах Uniswap и Curve. Загальний обсяг торгів на DEX упродовж останньої доби становив 124,8 мільйона доларів. Це число у 2,6 рази менше, ніж на 10 централізованих торговельних платформах рейтингу Bitwise, де обсяг торгів наближений до реального.

Зростання транзакцій з використанням Ethereum поки ніяк не позначився на ціні криптовалюти. За даними Coinmarketcap, ціна однієї одиниці Ethereum становить 238,46 долара.