Уперше з 2010 року центральні банки стали збувати золото, тому що деякі країни-виробники почали сильно завищувати ціни на метал. Таким чином фінустанови хочуть пом'якшити удар від пандемії коронавірусу.

Згідно з даними Всесвітньої золотої ради, чисті продажі в третьому кварталі цього року становили 12,1 тонни злитків золота у порівнянні з купівлею 141,9 тонни у 2019 році, про що повідомляє Bloomberg.

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Які центробанки продавали золото

Передусім продаж металу здійснювали фінансові регулятори Узбекистану й Туреччини. Зокрема, у третьому кварталі 2020 року центральні банки цих країн продали 34,9 і 22,3 тонни відповідно.

Окрім того, про перший квартальний продаж упродовж останніх 13 років повідомив російський центробанк.

Не дивно, що за даних обставин банки можуть звернути увагу на свої золоті резерви. Практично всі продажі здійснюються банками, які купують у внутрішніх джерел, користуючись високою ціною на золото під час фінансових труднощів,

– сказала Луїза Стріт, провідна аналітик WGC.

За інформацією Всесвітньої золотої ради, ціна золота зросла до рекордного рівня впродовж кварталу навіть попри те, що загальний попит на метал опустився на 19% у перерахунку за рік, досягнувши найнижчого рівня з 2009 року. Такий обвал цього показника пов'язаний з падінням попиту на ювелірні вироби в Індії та Китаї.

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