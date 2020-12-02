Національний банк України (НБУ) позитивно налаштований щодо питання випуску цифрової валюти. Нові віртуальні гроші здатні стати рівноцінним еквівалентом гривні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацбанку Кирило Шевченко, прокоментувавши новини про плани випуску у 2021 році цифрової валюти асоціацією Diem (раніше Libra).

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За словами Шевченка, НБУ активно досліджує питання випуску CDBC (цифрові валюти центральних банків) ще з 2016 року. Зокрема, визначення "цифрових грошей Національного банку України" та право НБУ на їхній випуск включено до законопроєкту 4364 про платіжні послуги.

Що відомо про випуск е-гривні

Як говорить Кирило Шевченко, НБУ не змінив і власних планів із вивчення можливості випуску е-гривні.

Наразі команда українського регулятора виокремила для себе декілька варіантів ймовірного використання е-гривні, але пошук відповіді ще триває. Ми сконцентровані на аналізі можливих юз-кейсів, беручи до уваги потреби учасників фінансового ринку, споживачів та провідний світовий досвід. Водночас ми звертаємо увагу на можливий вплив е-гривні на макроекономічну та фінансову стабільність, забезпечення яких є мандатом Національного банку,

– додав Шевченко.

За словами голови НБУ, запровадження е-гривні передбачає створення платіжної інфраструктури для її обігу на ринку, а обсяги інвестицій та робіт залежать, у тому числі, від того, які завдання вирішуватиме е-гривня.

Це будуть роздрібні чи корпоративні платежі? Нею користуватимуться фізичні чи юридичні особи? Повноцінний розвиток такого масштабного проєкту потребуватиме активного залучення учасників ринку, включно з інвестиціями з їхнього боку,

– написав Кирило Шевченко.

Шевченко підсумував, що, загалом, Нацбанк позитивно оцінює можливість випуску цифрових грошей.