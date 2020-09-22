Президентка Європейського Центрального Банку (ЄЦБ) Крістін Лагард висловила власну позицію щодо функції цифрового євро. За її словами, новий актив не замінить фіатну валюту, а стане її повноцінною заміною.

Лагард зазначила, що ЄЦБ детально вивчає не лише переваги цифрового євро, але й потенційні проблеми, пов'язані з цією грошовою одиницею. Про це вона заявила в ході свого виступу на засіданні французького і німецького парламенту, пише Decrypt.co.

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Цифрове євро: що говорять у ЄЦБ

Новий актив повинен стати альтернативою для конфіденційних криптовалют, при цьому не порушуючи стійкість державних валют. Адже важливо, щоб останні активи продовжували функціонувати як основні платіжні інструменти навіть за наявності цифрової валюти, випущеної центральним банком.

Лагард наголосила, що попри низку ризиків, пов'язаних із криптоактивами, Європа вже давно має користуватися всіма перевагами цифрових валют. За словами президентки ЄЦБ, шляхом розвитку нових технологій та платіжних інструментів можна вивести економіку європейських держав на новий рівень. Однак водночас багато уваги потрібно приділити і питанням кібербезпеки й захисту даних, додала Лагард.

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Цифрова валюта для країн Європи: що про неї відомо

Крістін Лагард раніше заявляла, що найближчим часом буде ухвалено кінцеве рішення щодо запуску цифрової валюти для країн Єврозони. У ЄЦБ уже займаються цим завданням, опираючись на досвід інших країн.

Зокрема, Китай почав тестувати цифровий юань у кількох великих містах. Також цього місяця з'явилася інформація, що Центральний банк Китаю навіть випустить спеціальний апаратний гаманець. Це дасть змогу всім жителям країни користуватися державною криптовалютою.

Раніше член виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетта закликав разом із цифровим євро впроваджувати й інші системи миттєвих платежів, щоб таким чином підтримати стійкість платіжної індустрії.