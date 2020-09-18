Криптовалюта все більше завойовує світ разом з тим, як країни дозволяють її використання. Хто її заснував, чому її неможливо заборонити та чому вона така популярна?

У матеріалі 24 каналу ми зібрали цікаві факти про криптовалюту, яка цілком, ймовірно, у майбутньому стане частиною нашого буденного життя.

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Неможливо загубити гаманець

Криптовалюта не існує в фізичному вигляді, а отже й покласти її в фізичний гаманець неможливо. Для цього є криптогаманець (цифровий гаманець). Його можна відкрити за допомогою особистого ключа. І якщо ви втратите цей ключ, то шанси знову відкрити свій криптогаманець, будуть дуже низькими.

Винахідник біткойну невідомий, але є припущення

Всі чули про біткойн, який є королем серед криптовалют. Це не лише найдорожча криптовалюта, яка зараз торгується приблизно на рівні 11 тисяч доларів за одиницю, але й перша криптовалюта, яка дала поштовх створенню всіх інших.

Та дивовижний факт, що у світі й досі не знають, хто ж створив біткойн. Багато людей заявляли, що саме вони створили біткойн, але через брак доказів, їм не вірили.

Наразі ймовірним творцем біткойну називають Сатоші Накамото. Припускають, що це абревіатура провідних технічних гігантів: Samsung – Toshiba – Nakamichi – Motorola.

Вартість криптовалюти надзвичайно мінлива

Українці звикли, що курс гривні "літає" туди-сюди. Але це дрібниці у порівнянні із волатильністю криптовалют. Їх ціна залежить від ряду факторів. Але саме завдяки волатильності криптовалюта так приваблює інвесторів. Це ризиковий актив, але водночас саме цей актив може принести великий прибуток інвесторам та трейдерам.

З часу створення криптовалюта біткойн стрімко зросла, чим засмутила тих, хто в неї не повірив. У 2010 році угорець Ласло Ханєч заплатив 10 000 біткойнів за дві доставлені піци Папи Джона. Тоді це було 25 доларів, а сьогодні – близько 100 мільйонів доларів.

Китай – найбільший майнер криптовалюти

Майнінг криптовалюти – це по суті процес створення криптовалюти за допомогою передачі інформації. Детально цей процес ми описали в матеріалі "Майнінг криптовалюти: як створюють біткойн та інші цифрові гроші". Це дуже прибутковий бізнес, і Китай контролює близько 75% контролю над майнінговою мережею.

Є країни, які заборонили криптовалюту

Є країни, де криптовалюта дозволена. У багатьох країнах це питання ще не врегульоване. Проте є країни, які чітко визначилися із позицією та заборонили криптовалюту.

До таких країн за даними cryptonews.com належать:

Афганістан;

Пакистан;

Алжир;

Болівія;

Бангладеш;

Північна Македонія;

Саудівська Аравія;

Катар;

Вануату;

В'єтнам.

Криптовалюту неможливо фізично заборонити

Та попри зусилля урядів цих країн, заборони криптовалюту не так і просто.

В Індії вирішили "заборонити" криптовалюту і це на певний час стало новиною номер 1 серед криптоінвесторів. Потім заборону скасували, а тепер хочуть накласти знову. Але ця заборона не може завадити мешканцям Індії мати криптовалютні гаманці та активно їх використовувати, оскільки фізично криптовалюти не існує.

Криптовалюта – чудо для електронної комерції

Криптовалюта може допомогти електронній комерції охопити більшу частину населення. Це актуально для тих регіонів країн третього світу. де відкриття банківського рахунку може бути обтяжливим. Можливо, коли супутниковий інтернет стане доступним кожному, то криптовалюта набуде ще вагомішого статусу в електронній комерції.

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Криптовалюта не має кордонів

Міжнародні операції без обміну стали можливими завдяки криптовалюті. Бізнесу, який нею користується, не доводиться мати справу з іноземною валютою та конвертаціями. Це цифрова економіка, яка не працює з централізованою економікою.